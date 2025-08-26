В Ужгороде задержали экс-полицейского, вокруг увольнения которого был скандал: что говорят в ТЦК

В Ужгороде правоохранители в масках и форме без опознавательных знаков задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого и доставили в ТЦК. Перед этим он заявлял, что его уволили со службы из-за передачи видеодоказательства унижения ветерана войны работниками ТЦК, в военкомате же заявили, что Белецкий был в розыске и не обновил данные.

Знакомая Белецкого Мирослава Копинец, которая стала очевидицей события, заявила на своей Facebook-странице о похищении экс-полицейского. По ее словам, она получила травмы, поскольку "кричала и защищала", а видео снять не смогла, потому что ей заламывали руки.

Белецкого забрали в ТЦК и признали годным

В то же время Мирослава смогла сделать несколько фото на месте происшествия.

По телефону она рассказала "Суспільному", что случайно увидела Белецкого на улице Сечени, 33.

В тот момент из машины вышли восемь человек – шестеро в масках, еще двое – без, в черных футболках и черных джинсах.

По словам Мирославы, когда она фотографировала этих людей, они пытались забрать у нее телефон и били ее по рукам.

Она добавила, что Ивана Белецкого забрали в ТЦК, поэтому она вместе с его отцом ждет под зданием военкомата, однако их не пускают.

Жена экс-правоохранителя Ирина Пацкан подтвердила Общественному, что его забрали в ТЦК – он сам ей сообщил об этом, позвонив.

Мужчина прошел ВВК, его признали годным, хотя он, по словам жены, недавно перенес операцию – у него изъяли сустав.

В полиции Закарпатья сообщили, что никаких сообщений о похищении не получали.

Что говорят в ТЦК

На Facebook-странице Закарпатского областного ТЦК заявили, что Иван Белецкий находился в розыске и не обновил учетные данные.

При этом там утверждают, что мужчину уволили из полиции "за нарушение служебной дисциплины".

"Во время проведения совместных мероприятий по оповещению граждан мобилизационного возраста было выявлено гражданина Украины, который находился в розыске и установлено, что он недавно был уволен со службы в Национальной полиции Украины за нарушение служебной дисциплины и не выполнил обязанность, предусмотренную статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", относительно своевременного уточнения учетных данных", – заявили в ТЦК.

Белецкого доставили в один из районных ТЦК, ВВК признала его годным к службе в армии.

Его уже назначили в одно из подразделений для дальнейшего прохождения службы.

Руководитель организации "Карпатская Сечь" военный Тарас Деяк сообщил в Facebook, что Ивана Белецкого незаконно уволили из полиции.

По его словам, никаких видео он не передавал и отношения к восстановлению справедливости в ситуации с ветераном Александром Усенко Белецкий не имел.

"Единственное, чем я могу ему помочь – дать отношение в наше подразделение", – написал Тарас Деяк.

Что известно об Иване Белецком

Иван Белецкий – ветеран российско-украинской войны. 22 августа в Facebook он рассказал, что его уволили из полиции из-за того, что он помог ветерану войны Александру Усенко во время конфликта с ТЦК.

Так, в июне Тарас Деяк рассказывал, что двое представителей ТЦК ударили ветерана, который имеет II группу инвалидности, по голове и унижали мужчину вопросом о том, "где он купил инвалидность".

Белецкий говорит, что передал видео с места происшествия ветерану, чтобы опровергнуть ложную версию военных и добиться публичного извинения.

После огласки инцидента военные ТЦК встретились с Усенко и извинились перед ним. Ветеран подтвердил, что конфликт уладили.

Он также добавил, что в дальнейшем в отношении него и полицейской, которая сохранила то видео с места происшествия и передала ему, началось служебное расследование со стороны инспекции Нацполиции.

