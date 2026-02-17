Mariupol Justice: Фонд Рината Ахметова и Мариупольская МВА подписали меморандум о сотрудничестве

В понедельник, 16 февраля, на базе Мариупольского государственного университета Мариупольская городская военная администрация и Благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" начинают сотрудничество в рамках проекта "Mariupol Justice". Соответствующий Меморандум заключен между начальником Мариупольской МВА Вадимом Бойченко и председателем Наблюдательного совета Фонда Натальей Емченко.

В рамках сотрудничества к фиксации преступлений в Мариуполе присоединится Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который фиксирует истории людей, переживающих войну с 2014 года. Работа будет направлена на сохранение исторической правды о Мариуполе через сбор и распространение свидетельств мирных жителей, формирование крупнейшего в мире архива историй мариупольцев, а также обеспечение права пострадавших на правду и возможность быть услышанными.

По словам Вадима Бойченко, путь правозащитной борьбы Мариуполь проходит первым, формируя таким образом карту действий для других пострадавших громад Украины. Для усиления этой работы расширяется круг партнерства, которое поможет создать юридический прецедент и защитить права людей.

"Чтобы остановить российский террор и обеспечить наказание виновных, нужно единство и решительная позиция каждого. На международном, государственном и частном уровнях. Именно поэтому мы начали правозащитную инициативу "Mariupol Justice", чтобы зафиксировать преступления, сохранить правду и добиться справедливости для общества Мариуполя. Город, ставший символом трагедии, должен стать символом восстановления справедливости. Благодарен, что на этом пути мы не одни", – отмечает начальник Мариупольской МВА Вадим Бойченко.

По словам председателя Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Натальи Емченко, Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова признан крупнейшей в мире коллекцией историй мирного населения о войне. Сейчас она насчитывает более 140 тысяч историй гражданских, среди них – почти 12 тысяч историй мариупольцев.

"Мы будем продолжать собирать истории, консолидировать их и передавать проекту "Mariupol Justice". Также будем реализовывать проекты, которые подсвечивают наиболее резонансные истории через художественные, креативные и культурные форматы – выставки, книги и тому подобное. Это важно, поскольку правда требует обнародования. Если она хранится только в архивах или судебных материалах, то исчезает из общественного дискурса. Мы знаем, что Россия уже прилагает максимум усилий, чтобы стереть правду о Мариуполе", – говорит председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Важную роль в сохранении памяти о трагедии Мариуполя, а также международной адвокации проекта играет Мариупольский государственный университет. На территории учебного заведения уже создан офис правозащитной платформы, который будет работать с международными партнерами и хранить свидетельства о событиях в городе.

"На базе нашего университета открыт адвокационный офис "Mariupol Justice", ведь мы постоянно принимаем большое количество международных делегаций и напоминаем миру о трагедии Мариуполя и войне в Украине", – отмечает и.о. ректора Мариупольского государственного университета Татьяна Марена.

Главной целью международной правозащитной инициативы "Mariupol Justice" является фиксация преступлений России, международное признание трагедии Мариуполя и разработка юридического механизма для выплаты репараций пострадавшим мариупольцам за счет арестованных российских активов. Инициатива уже имеет поддержку Комитета Совета Европы, Генеральной прокуратуры Украины, Министерства иностранных дел и Донецкой областной государственной администрации, а также ряда европейских городов: Вроцлава, Гданьска, Варшавы, Брюсселя.