Маринованные огурцы получаются полыми внутри? Не допускайте этих ошибок

Многие люди считают, что невкусные маринованные огурцы в первую очередь объясняются неправильным количеством соли.

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Однако оказывается, что на их качество влияет гораздо больше факторов, некоторые из которых могут вас удивить. Стоит обратить внимание на несколько деталей, которые определяют, останутся ли огурцы идеально хрустящими, пишет OBOZ.UA.

Чтобы приготовить вкусные малосольные огурцы, нам сначала нужно правильно выбрать овощи. Лучше всего подойдут овощи мелкого и среднего размера, поскольку они твердые и достаточно тяжелые для своего размера. Кроме того, они должны иметь тонкую кожицу и мелкие семена.

Это важно, поскольку одной из самых распространенных причин того, что огурцы полые и мягкие внутри, является использование слишком крупных огурцов с более развитыми семенными камерами. Также избегайте огурцов, которые желтеют на кончиках, имеют толстую кожуру, чрезвычайно светлые или заметно выпуклые.

Еще одна распространенная ошибка – откладывать огурцы на потом, а затем некоторое время хранить их в банке. Это сказывается на их вкусе, поскольку огурцы не переносят длительного хранения, и чем больше времени проходит после сбора урожая, тем выше вероятность того, что мякоть потеряет свою твердость.

Лучше всего обрабатывать огурцы в день покупки, а если это невозможно, их следует поместить в холодильник и замочить в холодной воде на 2 часа, прежде чем складывать в банки.

Вопреки внешнему виду, неправильный выбор огурцов или неправильно приготовленный рассол не являются единственной причиной появления полых огурцов. Часто проблема начинается ещё на огороде, поскольку огурцы, выращенные в жаркую погоду, когда не хватает воды или когда полив распределяется неравномерно, могут иметь худшую мякоть. В таких случаях, хотя снаружи они могут выглядеть хорошо, внутри они полые.

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