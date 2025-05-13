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Маринованная скумбрия с луком и горячим маринадом: есть можно через несколько часов

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,5 т.
Маринованная скумбрия с луком и горячим маринадом: есть можно через несколько часов

Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба. Ее можно очень вкусно засолить, приготовить на мангале, в духовке и просто вкусно засолить. 

Видео дня
Как вкусно засолить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, в горячем маринаде, с луком и специями. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 1 шт
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт
  • Перец черный горошек – 1/2 ч. л. 
  • Кориандр –1/3 ч.л
  • Вода – 200 г
  • Масло – 1 ст.л. 
  • Уксус 6% – 1 ст.л. 
  • Лук – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Готовим маринад: смешаем соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведем до кипения и дадим провариться минуту. Снимаем с огня, добавляем уксус и масло. Пусть охлаждается.

Маринад для рыбы

2. Подмороженную рыбу чистим от внутренностей, отрезаем голову под плавником, как на видео. Отрезаем все плавники и хвост. Нарезаем толщиной с полтора пальца.

Свежая рыба

3. Нарезаем лук, добавляем к рыбе и заливаем маринадом. Кладем в холодильник минимум на ночь, лучше на сутки.

Готовая скумбрия

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