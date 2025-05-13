Маринованная скумбрия с луком и горячим маринадом: есть можно через несколько часов

Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба. Ее можно очень вкусно засолить, приготовить на мангале, в духовке и просто вкусно засолить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, в горячем маринаде, с луком и специями.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт

Соль – 2 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт

Перец черный горошек – 1/2 ч. л.

Кориандр –1/3 ч.л

Вода – 200 г

Масло – 1 ст.л.

Уксус 6% – 1 ст.л.

Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Готовим маринад: смешаем соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведем до кипения и дадим провариться минуту. Снимаем с огня, добавляем уксус и масло. Пусть охлаждается.

2. Подмороженную рыбу чистим от внутренностей, отрезаем голову под плавником, как на видео. Отрезаем все плавники и хвост. Нарезаем толщиной с полтора пальца.

3. Нарезаем лук, добавляем к рыбе и заливаем маринадом. Кладем в холодильник минимум на ночь, лучше на сутки.

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