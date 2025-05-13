Маринованная скумбрия с луком и горячим маринадом: есть можно через несколько часов
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба. Ее можно очень вкусно засолить, приготовить на мангале, в духовке и просто вкусно засолить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии, в горячем маринаде, с луком и специями.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 2 шт
- Перец черный горошек – 1/2 ч. л.
- Кориандр –1/3 ч.л
- Вода – 200 г
- Масло – 1 ст.л.
- Уксус 6% – 1 ст.л.
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Готовим маринад: смешаем соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведем до кипения и дадим провариться минуту. Снимаем с огня, добавляем уксус и масло. Пусть охлаждается.
2. Подмороженную рыбу чистим от внутренностей, отрезаем голову под плавником, как на видео. Отрезаем все плавники и хвост. Нарезаем толщиной с полтора пальца.
3. Нарезаем лук, добавляем к рыбе и заливаем маринадом. Кладем в холодильник минимум на ночь, лучше на сутки.
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