Магнитная буря не ослабнет: украинцев ждут новые колебания

В среду, 20 августа, жители Земли продолжат испытывать влияние солнечной активности, которая началась днем ранее. На сегодня прогнозируют довольно сильную магнитную бурю.

Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и ресурса Meteoagent. Солнечная активность 20 августа увеличится до К-индекса 5 – магнитная буря такого уровня способна влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Ожидается, что уже на следующий день, 21 августа, солнечная активность пойдет на спад.

Отметим, что прогноз по магнитным бурям на следующие дни еще может измениться в зависимости от того, что будет происходить на Солнце. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Фактически, магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Геомагнитные бури классифицируют по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее влияние на людей. Этот показатель измеряет отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала.

Сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут почувствовать пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Как сообщал OBOZ.UA, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли.

