Магия Рождества: как создать незабываемую атмосферу с лучшими украинскими брендами

Новый год и Рождество – это магическое время, когда семейное тепло, аромат свежей выпечки и елочные огоньки наполняют дом настоящим праздничным духом. Это время, когда украинцы объединяются, дарят радость, делятся улыбками и создают незабываемые воспоминания. Однако чтобы эти моменты стали действительно идеальными, важно позаботиться обо всех деталях. Праздничный стол, подарки, которые подчеркнут вашу заботу, и атмосфера, которая сделает каждое мгновение особенным, – это то, что формирует магию праздника.

Стоит ли долго искать идеи для удачного празднования? OBOZ.UA собрал для вас лучшие предложения от украинских компаний, которые сделают этот период феерическим и помогут создать уютную, вкусную и гармоничную атмосферу, оставив в сердце приятное послевкусие праздника.

HLIBNY DAR – идеальная водка к рождественским блюдам

Рождество – это не только подарки и уютные семейные вечера, но и особенное время для праздничного стола, объединяющего родных и друзей. И по-настоящему украинской, с качеством, проверенным годами, является водка HLIBNY DAR.

Выбирая HLIBNY DAR, потребитель всегда уверен в качестве продукта. По результатам опроса потребители видят его патриотическим, компанейским, душевным. HLIBNY DAR – это бренд на все случаи жизни, которым гордятся и которому можно доверять. Потому что уже 22 года продукт имеет неизменное качество напитка.

Особенности производства водок HLIBNY DAR:

спирт, отвечающий международным стандартам;

7 скважин питьевой воды;

использование различных фильтров для контрольной фильтрации при производстве водок;

наибольшие объемы фильтрации в Украине: 24 угольных колонны и 48 – песочных фильтров;

5 линий разлива, из них 3 линии производительностью 6000 бутылок в час и 2 – 12 000 бутылок в час;

разработана 31 рецептура специально для водок HLIBNY DAR;

технология, позволяющая выдерживать постоянную мягкость водочного вкуса (патент 102827).

Благодаря уникальной технологии, запатентованной компанией, напиток обладает мягким, выдержанным вкусом, который идеально дополнит рождественские блюда. Бриллиантовая прозрачность продукта достигается путем современных методов очистки и фильтрации, а совершенство каждой бутылки подтверждается многочисленными международными наградами.

HLIBNY DAR является не только признанным лидером в Украине, но и заслужил доверие потребителей в мире. В 2024 году бренд вошел в ТОП-7 лучших водок мира. Страны, где HLIBNY DAR пользуется наибольшим спросом, – Германия, страны Балтии, Польша, Израиль, Турция, Болгария.

Линейка вкусов для праздничного стола:

Классическая гармоничная и универсальная, любимая многими украинцами.

Пшеничная – создана по традиционному рецепту.

На пророщенном зерне напиток с неповторимой мягкостью и насыщенным вкусом.

Ржаная люкс – с нотами ржаного хлеба, корицы и тмина.

Позаботиться о запасе напитков HLIBNY DAR к праздникам можно легко через интернет-магазин.

Наслаждайтесь праздниками вместе с водкой HLIBNY DAR – напитком, достойно представляющим украинские традиции, радующим своим неизменным качеством и создающим атмосферу настоящего праздника.

Yves Rocher Cuir de Nuit – роскошный аромат в подарок родным

Выбор подарка – это искусство, особенно когда речь идет об ароматах. Парфюмерная вода Yves Rocher Cuir de Nuit станет идеальным сюрпризом для женщины, ценящей стиль и индивидуальность.

В чем секрет этого аромата?

Cuir de Nuit – это гармоничное сочетание ванили, какао, кофе и розового перца. Каждая капля этой парфюмерной воды раскрывается постепенно, оставляя за собой тонкий шлейф изящества. Особенностью аромата является также экологичность:

87% ингредиентов имеют натуральное происхождение;

спирт производится из растительного сырья;

упаковка и флакон подлежат вторичной переработке.

Подарив Cuir de Nuit, вы подчеркнете изысканный вкус и заботу о близком человеке. Этот аромат – это больше чем духи, это стиль жизни. Купить его можно на сайте и в бутиках Yves Rocher.

Кулинария NOVUS приготовит для вас праздник

Праздничные хлопоты могут быть приятными, но иногда времени на приготовление блюд просто не хватает. В таких случаях кулинария NOVUS станет идеальным решением, которое позволит наслаждаться праздничной атмосферой без лишних забот.

"В NOVUS мы знаем, что праздник начинается с блюд, приготовленных с душой. Поэтому каждый рецепт мы воплощаем так, будто готовим для своих родных. Ведь готовим праздник, потому что любим", – говорят в компании.

Что следует попробовать на праздничном столе?

Мастера вкуса NOVUS подготовили широкий ассортимент рождественских блюд. Вот несколько рекомендаций, которые обязательно следует попробовать:

филе куриное с хурмой и яблоками – гармония нежного мяса и сладких фруктов;

– гармония нежного мяса и сладких фруктов; утка с яблоками – классика, которая всегда актуальна;

– классика, которая всегда актуальна; корейка в сливовом маринаде – мясное блюдо с деликатным кисло-сладким вкусом;

– мясное блюдо с деликатным кисло-сладким вкусом; блин финский с лососем – роскошное сочетание для гурманов;

– роскошное сочетание для гурманов; рулет из лосося мраморный , копченый на ольховых опилках – закуска для праздничного стола;

, копченый на ольховых опилках – закуска для праздничного стола; котлета по-киевски с моцареллой, песто и вялеными томатами – классика в новом исполнении, сочетающая традиционный вкус с интересными ингредиентами.

– классика в новом исполнении, сочетающая традиционный вкус с интересными ингредиентами. рождественская звезда – ароматная выпечка к чаю;

– ароматная выпечка к чаю; торт "Шоколадный Фрамбуаз" – десерт с нотами малины и шоколада;

– десерт с нотами малины и шоколада; рулет "Рождественское полено" – альтернатива традиционным десертам.

"Мы стремимся создавать блюда, которые станут частью праздничных традиций наших клиентов. Наша задача – не только приготовить еду, но и подарить людям удовольствие от каждого кусочка", – отмечают в департаменте пищевого производства NOVUS.

Почему стоит выбрать именно NOVUS?

натуральные ингредиенты без консервантов;

блюда, созданные профессионалами, которые отвечают современным гастрономическим трендам;

удобство – блюда готовы к подаче или требуют минимального приготовления;

разнообразие вкусов, которые удовлетворят любые предпочтения.

Доверьте создание праздничных блюд NOVUS, и вы сможете уделить больше времени близким, ведь в праздничные дни самое важное – это эмоции и общие моменты.

Domino's: сделайте праздники потеплее с любимой пиццей

Зимние праздники – это не только о подарках, елке и снеге за окном, но и о тех маленьких моментах, которые объединяют нас с близкими. Именно для таких мгновений Domino's Pizza создает атмосферу тепла и вкусного наслаждения.

Представьте себе картину: мерцает снег, в комнате сверкает рождественская елка, а на столе красуется горячая пицца Domino's. Мягкое тесто, идеальное сочетание ингредиентов, любимые вкусы – это именно то, что сделает ваш праздничный вечер еще лучше.

В Domino's позаботились и о том, чтобы этот праздничный сезон стал еще вкуснее и выгоднее! Теперь цена при заказе двух стандартных пицц с собой или в наших пиццериях стартует от 139 грн! Выбирайте свои любимые вкусы – от классической Маргариты до пикантной пиццы с вялеными томатами, курицей и соусом альфредо, и наслаждайтесь каждым кусочком.

Посетите пиццерию Domino's, заказывайте с собой или воспользуйтесь доставкой, чтобы создать уютный момент вместе с родными, потому что зимние праздники — это тепло людей рядом с их улыбками и идеальный кусочек пиццы, который придает особый вкус каждому мгновению.