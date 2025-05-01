МАГАТЭ: укрытие на Чернобыльской АЭС, поврежденное РФ, продолжают ремонтировать

Украинские инженеры и строители продолжают ремонт объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС, который был поврежден в результате атаки ударных дронов РФ 14 февраля. Российский беспилотник пробил большую дыру в крыше нового безопасного конфайнмента, вызвав пожар и тление конструкций.

Видео дня

По состоянию на 30 апреля востановительные работы продолжались. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на генерального директора Рафаэля Гросси.

В агентстве напомнили, что большой конфайнмент был построен для предотвращения любого радиоактивного выброса из реактора, разрушенного в результате аварии на ЧАЭС 1986 года, и защиты его от внешних опасностей. Украинским спасательным понадобилось несколько недель, чтобы полностью потушить пожары и тление, которые были вызваны в результате ночной атаки РФ.

По словам Гросси, группа МАГАТЭ, работающая на станции, недавно посетила этот объект, чтобы оценить структурную целостность здания после атаки, которая произошла почти три месяца назад, и понаблюдать за ремонтом внутренней и внешней облицовки для предотвращения проникновения воды.

"В настоящее время на объекте сосредоточены усилия на оценке полного масштаба убытков, а также на проведении краткосрочных ремонтных работ. Очевидно, что сооружение, построенное за огромные деньги и при значительной международной поддержке, получило значительный ущерб", – проинформировал гендиректор МАГАТЭ.

Он добавил, что в результате повреждения не произошло радиоактивного выброса и что конфайнмент способен продолжать выполнять свою защитную функцию.

Как сообщал OBOZ.UA, после атаки РФ Украина совместно с международными партнерами и донорами подготовила пошаговый план возобновления функционирования арки укрытия над Чернобыльской АЭС. 18 февраля 2025 года Кабинет министров своим решением направил более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии этого объекта ЧАЭС и увеличил финансирование на 139 млн грн по сравнению с прошлым годом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!