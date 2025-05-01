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МАГАТЭ: укрытие на Чернобыльской АЭС, поврежденное РФ, продолжают ремонтировать

Марина Лисничук
Новости. Общество
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МАГАТЭ: укрытие на Чернобыльской АЭС, поврежденное РФ, продолжают ремонтировать

Украинские инженеры и строители продолжают ремонт объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС, который был поврежден в результате атаки ударных дронов РФ 14 февраля. Российский беспилотник пробил большую дыру в крыше нового безопасного конфайнмента, вызвав пожар и тление конструкций.

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По состоянию на 30 апреля востановительные работы продолжались. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на генерального директора Рафаэля Гросси.

В агентстве напомнили, что большой конфайнмент был построен для предотвращения любого радиоактивного выброса из реактора, разрушенного в результате аварии на ЧАЭС 1986 года, и защиты его от внешних опасностей. Украинским спасательным понадобилось несколько недель, чтобы полностью потушить пожары и тление, которые были вызваны в результате ночной атаки РФ.

МАГАТЭ: укрытие на Чернобыльской АЭС, поврежденное РФ, продолжают ремонтировать

По словам Гросси, группа МАГАТЭ, работающая на станции, недавно посетила этот объект, чтобы оценить структурную целостность здания после атаки, которая произошла почти три месяца назад, и понаблюдать за ремонтом внутренней и внешней облицовки для предотвращения проникновения воды.

"В настоящее время на объекте сосредоточены усилия на оценке полного масштаба убытков, а также на проведении краткосрочных ремонтных работ. Очевидно, что сооружение, построенное за огромные деньги и при значительной международной поддержке, получило значительный ущерб", – проинформировал гендиректор МАГАТЭ.

МАГАТЭ: укрытие на Чернобыльской АЭС, поврежденное РФ, продолжают ремонтировать

Он добавил, что в результате повреждения не произошло радиоактивного выброса и что конфайнмент способен продолжать выполнять свою защитную функцию.

Как сообщал OBOZ.UA, после атаки РФ Украина совместно с международными партнерами и донорами подготовила пошаговый план возобновления функционирования арки укрытия над Чернобыльской АЭС. 18 февраля 2025 года Кабинет министров своим решением направил более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии этого объекта ЧАЭС и увеличил финансирование на 139 млн грн по сравнению с прошлым годом.

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