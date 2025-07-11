Людей спасали из подтопленных домов: появились новые кадры последствий непогоды на Львовщине. Фото и видео

Украинские спасатели показали новые кадры, как во Львовской области помогали людям после непогоды. В регионе на днях пронеслись сильные ливни, из русел вышли реки Щирка и Зубра во Львовском районе.

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Фото и видео опубликовали утром в пятницу, 11 июля, на официальной Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области. Отмечается, что из затопленных домов спасли восемь человек, среди них – пятеро детей.

В ГСЧС отметили, что в результате непогоды произошло подтопление в городе Львове и на территории 11 территориальных громад области, а именно: Каменка-Бугской, Глинянской, Давыдовской, Зимноводовской, Оброшинской, Пустомытовской, Бродовской, Червоноградской, Сокольницкой, Солонковской и Щирецкой громад.

"По состоянию на 08:00 11 июля пожарно-спасательными подразделениями Львовщины осуществлено 56 выездов для ликвидации последствий непогоды, откачано 9 639 куб.м воды. Также из затопленных домов спасатели спасли 8 человек, из них 5 детей", – указано в сообщении.

К работам по ликвидации последствий стихии было привлечено 179 спасателей и 49 единиц специальной техники. Для откачки воды использовали также 21 мотопомпу.

Напомним, что на западе Украины пронесся мощный ураган, в результате которого несколько областных центров частично ушли под воду. Сильное повышение уровня воды было зафиксировано во Львове и Луцке. Стихийное бедствие привело к проблемам с транспортным сообщением и затоплению домов.

Во Львове по состоянию на утро четверга подтопления фиксировались на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная; в селе Сокольники вода залила автостоянку вблизи ЖК "Континент"; в Скнилове спасены четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу синоптиков 11 июля в Украине ожидается контрастная погода. Дожди с грозами вероятны в Карпатах и на Закарпатье; днем кратковременные летние ливни местами пройдут на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, дойдут до Днепра с районами.

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