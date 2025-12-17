Любовный гороскоп для Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб: кто женится или выйдет замуж в 2026 году

2026 год будет особенно благоприятным для браков для некоторых знаков зодиака. Их любовь возрастет и окрепнет. Другим знакам понадобится больше внутренней подготовки или проницательности.

Читайте любовный гороскоп для Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб от Madeinvilnius. Вы узнаете, у кого наибольшие шансы на успех в любви и какие благоприятные месяцы для свадьбы в 2026 году.

Стрелец

Стрелец в 2026 году будет принимать решения в любви. Ваши неожиданные знакомства могут перерасти в серьезные отношения. Стрельцы в паре перейдут на новый уровень более серьезных отношений.

Благоприятные месяцы для свадьбы – август, октябрь.

Козерог

Для Козерогов следующий год станет одним из самых серьезных в любви. У вас появится желание стабильности и создания семьи. Это лучшее время, чтобы сделать серьезный шаг в ваших отношениях.

Благоприятные месяцы для свадьбы – январь, сентябрь.

Водолей

Водолеи в 2026 году достигнут внутренней зрелости. Познакомиться со своей второй половинкой одинокие представители знака зодиака могут через работу или путешествия. Возможны неожиданные романтические повороты.

Благоприятные месяцы для свадьбы – апрель, июль.

Рыбы

Для Рыб 2025 год будет абсолютно благоприятным в любви. Одиноких ожидает судьбоносная встреча и важные решения. Многие Рыбы женятся или выйдут замуж.

Благоприятные месяцы для свадьбы – май, ноябрь, декабрь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

