Любителей ароматических свечей предупредили об опасности: могут быть серьезные последствия

Осень – это именно то время года, когда дома у многих появляются ароматные свечи с различными запахами – от тыквенного до корицы.

Именно поэтому британские эксперты по пожарной безопасности предупредили людей, которые имеют свечи дома, соблюдать несколько простых правил до, во время и после того, как они зажгут спичку, пишет Express.

Самый первый совет – если свеча горит неконтролируемо, не используйте воду. "Когда воду льют на пламя свечи, это может привести к росту огня, а не к его тушению. Вода негативно реагирует с горячим расплавленным воском, что приводит к его разбрызгиванию или взрыву, поднимая горячий воск и пламя в воздух", – пояснили эксперты.

Вода также может усилить огонь, распространяя горящий воск или подпитывая пламя дополнительным кислородом из пара, создавая опасную ситуацию, когда огонь не только труднее контролировать, но и разбрызгиваемый воск может вызвать ожоги или повредить предметы, находящиеся поблизости.

Чтобы потушить свечу, которая неконтролируемо горит, эксперты подчеркивают необходимость действовать быстро и безопасно. Один из самых безопасных способов– это накрыть пламя металлической крышкой от кастрюли, металлическим противнем или огнетушащим одеялом, чтобы перекрыть доступ кислорода и потушить огонь.

Если вдруг возник небольшой пожар, можно бросить пищевую соду или соль в пламя, что поможет потушить огонь, перекрыв его подачу кислорода. Использование огнетушителя также является эффективным вариантом для небольших и средних пожаров. Никогда не используйте стеклянные или керамические крышки, поскольку они могут разлететься под действием тепла и усугубить ситуацию.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это риски, связанные с местом, где вы размещаете свечу.

"Всегда курите свечи в хорошо проветриваемых помещениях, подальше от сквозняков, и никогда не оставляйте их гореть, когда вас нет в комнате, особенно если у вас есть домашние животные или дети", - предупредили эксперты.

Также следует убедиться, что вы достаточно обрезали фитиль перед зажиганием, чтобы предотвратить неравномерное горение или сильное пламя. Никогда не сжигайте свечи до дна, поскольку тепло от пламени может привести к растрескиванию или повреждению контейнера.

