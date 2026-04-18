Любили все дети: почему в СССР был таким популярным гематоген

Гематоген в СССР стал массовым и очень популярным продуктом. И причина была даже не в условной пользе для здоровья, а в дефиците нормальных сладостей. Его давали детям, беременным, кормящим женщинам, раненым и даже солдатам.

Купить "гематогенку" можно было почти в каждой аптеке за копейки.

Откуда взялся гематоген

На самом деле гематоген появился не в СССР. Его создали в Швейцарии еще в конце XIX века. Первый вариант, известный как "Гематоген Гоммеля", был смесью бычьей крови и яичного желтка. Средство назначали для лечения анемии, а его название происходило от греческих слов, связанных с кровью и рождением.

Автор этого средства не скрывал его состав. Наоборот, он искал способы сделать микстуру более приятной на вкус и пригодной для более длительного хранения. Популярность пришла к гематогену довольно быстро, ведь от недостатка железа тогда страдало много людей.

Как гематоген появился в СССР

Через несколько десятилетий мода на гематоген дошла и до Советского Союза, где начали активно выпускать собственную версию этого продукта. Изначально это тоже была не плитка, а именно микстура. Если верить Большой советской энциклопедии 1929 года, гематоген тогда представлял собой 70-процентный раствор гемоглобина в смеси глицерина и вина.

После войны продукт начали производить уже в твердом виде. Именно тогда появился знакомый многим формат батончиков и плиток. Такой вариант считался удобным для укрепления здоровья детей, хотя вкус у него все равно был очень специфический.

Почему гематоген так активно покупали

К главному действующему веществу – альбумину – добавляли сгущенное молоко, сахар, глюкозный сироп и ванилин. Благодаря этому он превратился из почти лекарственного средства в нечто среднее между аптечным продуктом и дешевым детским лакомством.

В Советском Союзе гематоген стал почти обязательным продуктом. Его рекомендовали детям, беременным, женщинам, которые кормили грудью, а также раненым солдатам для более быстрого восстановления. В определенный период он даже входил в обязательный солдатский рацион.

Почему дети его любили

Главными потребителями гематогена все же были дети. После войны в СССР хорошие сладости были дефицитом, а качественный шоколад за пределами больших городов для многих оставался почти недосягаемой роскошью. На этом фоне гематоген имел очевидные преимущества: его можно было купить везде, стоил он дешево, а по вкусу, несмотря на специфику, все же напоминал что-то сладкое.

Именно поэтому для многих детей гематоген был не столько лекарством, сколько доступным заменителем десерта.

Почему популярность со временем упала

Ситуация резко изменилась в конце существования СССР и тем более после его распада, когда появился доступ к зарубежным сладостям. На фоне шоколадок, батончиков и конфет гематоген очень быстро потерял былую привлекательность. Его популярность стремительно упала, хотя сам продукт производят до сих пор.

Еще одним доказательством противоречивости гематогена можно считать то, что за пределами советского пространства он не стал массовым детским продуктом. В Европе нормальные шоколадные изделия были доступны изначально, так что необходимости заменять сладкое чем-то вроде гематогена просто не возникало.

