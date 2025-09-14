Любил путешествия в Карпаты: на войне погиб Герой со Львовщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне с оккупантом. На этот раз печальная весть снова пришла на Львовщину. Погиб военный Владимир Коза.

Об этом сообщил Буский городской совет. Погибшему Герою навсегда 41 год. Без отца осталось двое детей.

Отмечается, что младший сержант, командир стрелкового отделения 125-й отдельной механизированной бригады Владимир Коза погиб 18 августа 2025 во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Полтавка Пологовского района Запорожской области.

Буский городской совет выразил искренние соболезнования семье павшего Героя, его друзьям и боевым собратьям. Кортеж с телом погибшего прибудет в родное село воина Ожидов в понедельник, 15 сентября.

Что известно о Герое

Владимир Коза родился 28 июля 1984 года. Уроженец села Ожидов Золочевского района Львовской области.

Учился в Ожидовском заведении общего среднего образования I–III ступеней Буского городского совета. Впоследствии получил высшее образование во Львовском институте экономики и туризма по специальности "Таможенное дело". Работал в сфере промышленного альпинизма.

По словам родных, Владимир больше всего любил путешествия в Карпаты, катание на лыжах, увлекался футболом. Он был честным и справедливым, добрым и отзывчивым, всегда открытым к людям.

С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов стал на защиту Родины. Защищал территориальную целостность и суверенитет Украины на Донецком, Запорожском, Северо-Слобожанском и Южно-Слобожанском направлениях в рядах 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Награжден медалью "Ветеран войны", а также знаками отличия Министерства обороны Украины "За заслуги", "За ранения" и "Золотой трезубец".

У Героя остались жена, сын, дочь, родители, сестра и брат.

Военные похороны будут проходить следующим образом:

10:00 – Прощание в семейном доме (ул. Главная, 116).

10:30 – Прощание в Храме Воздвижения Честного Креста ПЦУ.

11:45 – Выезд во Львов в Гарнизонный Храм Петра и Павла.

14:00 –– Чин похорон в Гарнизонном Храме Петра и Павла УГКЦ.

14:30 Погребение на Лычаковском кладбище.

"Просим жителей общины достойно встретить и провести в последний земной путь Героя, который отдал свою жизнь за Украину. Согласно распоряжению Буского городского головы Ростислава Слепца 15 сентября 2025 года в Буской городской территориальной общине объявлен Днем траура", – резюмировали печальную весть в обществе.

