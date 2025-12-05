Лунные и солнечные затмения в 2026 году: когда будут и что будут означать

Затмения происходят примерно каждые шесть месяцев и раскрывают кармические истины. Лунные затмения способствуют освобождению от вещей, которые больше нам не служат, тогда как солнечные затмения поощряют нас принять новые начинания, предназначенные для нас.

В духовном плане затмения ведут нас в непрерывном путешествии душевного роста. Что они будут означать, расскажет OBOZ.UA.

Когда произойдет следующее солнечное затмение?

Следующее кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля 2026 года в 12:13 по Гринвичу на координатах 28°56' Водолея.

Когда произойдет следующее лунное затмение?

Следующее лунное затмение произойдет 3 марта 2026 года в 11:43 по всемирному координированному времени (GMT) на координатах 12°51' Девы.

Солнечные и лунные затмения 2026 года

Ежегодное солнечное затмение в Водолее (28°56'): 17 февраля 2026 года, в 12:13 UT/GMT

Полное лунное затмение в созвездии Девы (12°51'): 3 марта 2026 года в 11:34 UT/GMT

Полное солнечное затмение в созвездии Льва (20°08'): 12 августа 2026 года в 17:47 UT/GMT

Частичное лунное затмение в Рыбах (4°51'): 28 августа 2026 года в 04:14 UT/GMT.

Астрология солнечного затмения в Водолее: февраль 2026 года

В феврале 2026 года ежегодное солнечное затмение в Водолее побудит нас принять значительные новые начинания, связанные с качествами этого Воздушного знака: коллективным сознанием, радикальной аутентичностью и освобождением. Мы будем вынуждены внедрить значимые изменения и бросить вызов статус-кво. Бунт будет важным для духовного выживания. Чтобы получить более глубокое понимание, рассмотрите, где Водолей находится в вашей астрологической карте рождения.

Астрология лунного затмения в Деве: март 2026 года

В марте 2026 года произойдет полное лунное затмение в Деве, побуждающее нас отпустить и принять судьбоносную капитуляцию, связанную с темами этого земного знака: детали, порядок, структура, анализ и совершенствование. В течение этого времени станет понятно, где перфекционизм, чрезмерное обдумывание или цинизм могут препятствовать нашему духовному росту. Чтобы развиваться, нам нужно будет отказаться от ненужной критики к себе и другим. Дома или расположение Девы в вашей натальной карте могут обеспечить дополнительные персонализированные представления.

Астрология солнечного затмения во Льве: август 2026 года

В августе 2026 года полное солнечное затмение во Льве знаменует время для значительных новых начинаний, связанных с чертами этого знака: лидерством, самовыражением и смелостью. Мы почувствуем сильное желание вести за собой сердцем, одновременно гордясь своим высшим "я". Наша преданность себе возрастет, что будет побуждать нас выбирать пути, соответствующие нашему личному благополучию. Для более глубокого самоанализа внимательнее присмотритесь к расположению или дома Льва в вашей натальной карте или астрологической карте.

Астрология лунного затмения в Рыбах: август 2026 года

Последнее затмение года произойдет в августе 2026 года, частичное лунное затмение произойдет в Рыбах. Это событие побудит нас отпустить то, что нам больше не служит, особенно в отношении теневых аспектов этого Водного знака: эскапизм, мученичество и самопожертвование. Станет понятно, где наши розовые очки исказили наше восприятие, раскрывая истинную природу определенных ситуаций. Чтобы получить более глубокое понимание, проверьте области, управляемые Рыбами, в вашей астрологической или натальной карте.

