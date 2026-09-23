Лучшие ягоды против "плохого" холестерина: почему нужно всем есть облепиху и 2 лучших способов заготовить на зиму

Облепиха – очень вкусная, полезная ягода, которую лучше всего в свежем виде или с минимальной термической обработкой, поскольку высокая температура разрушает витамин С и другие полезные вещества. Стоит отметить, что облепиха укрепляет иммунитет, защищает сердце и ускоряет заживление ран благодаря огромному количеству витаминов, антиоксидантов и полезных жирных кислот. Витамина C в облепихе в несколько раз больше, чем в лимонах. Она помогает организму бороться с вирусами и быстрее восстанавливаться после простуды.

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Редакция FoodOboz делится полезными информацией, как и чем полезна облепиха и как ее правильно заготовить на зиму.

Чем полезна облепиха

Кроме витамина С она еще имеет жирные кислоты омега и калий укрепляют стенки сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина. Облепиховое масло отлично заживляет ожоги, трещины и ранки, а также улучшает состояние кожи при дерматитах. Также облепиха снимает воспаления при гастрите и помогает защитить слизистую оболочку желудка.

В каком виде облепиха самая полезная

Лучше всего употреблять облепиху в сыром виде или с минимальной термической обработкой, поскольку высокая температура разрушает витамин С и другие полезные вещества.

Что приготовить из облепихи

Витаминный чай

Разотрите ложкой 2-3 столовые ложки ягод, залейте горячей водой (но не кипятком, примерно 80C) и дайте настояться. Для вкуса добавьте мед и имбирь.

Смузи и соки

Добавляйте горсть ягод в утренние смузи с яблоком, бананом или тыквой. Также можно выжать чистый сок через шнековую соковыжималку.

Облепиховый мед, соус

Перетрите свежие ягоды с медом или добавьте немного растертой облепихи в мясные блюда вместо клюквы — кислинка прекрасно подчеркивает вкус птицы или свинины.

Как сохранить облепиху на зиму (без потери витаминов)

Шоковая заморозка (лучший способ)

Промойте ягоды, обязательно полностью высушите на полотенце. Разложите одним слоем на подносе, заморозьте, а затем пересыпьте в порционные пакеты или контейнеры. До 1 года в морозилке.

Облепиха с сахаром (без варки)

Разотрите чистые ягоды с сахаром в пропорции 1:1 или 1:1,5 с помощью деревянной толкушки или блендера. Переложите в стерильные банки.До 6 месяцев в холодильнике.

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