Лучшие мужчины-любовники рождаются под этими знаками зодиака: как их завоевать

Даже если вы не верите в гороскопы, это факт, что определенные астрологические знаки имеют больший сексуальный заряд. Поэтому мужчины, рожденные под этими знаками, якобы являются большими соблазнителями.

Среди всех небесных знаков в гороскопе больше всего выделяются именно эти четыре астрологических знака. Кто и чем может их завоевать, расскажет OBOZ.UA.

Рак

Как самый эмоциональный и чувствительный астрологический знак, он нуждается в нежном прикосновении и глубокой эмоциональной связи со своим партнером. Он ценит заботу и замечает, если вы щедры. Они преданные любовники, им прекрасно идут игры под простыней, поскольку они любят исследовать. Однако, если вы предадите их доверие, они готовы к яростной мести.

Самый легкий способ покорить Рака – это романтика и спонтанность в непринужденной атмосфере. Им особенно понравится девушка, которая предпочитает интеллект и искренность. Интересно, что их больше будут привлекать девушки в спортивной одежде, кроссовках и однотонных футболках, которые незаметно подчеркивают красивое тело, чем хитрых женщин в дорогой одежде и обуви.

Скорпион

Скорпион – самый сексуальный из всех астрологических знаков. Он не чужд манипуляциям и эксплуатации других, чтобы удовлетворить свои сексуальные аппетиты. Он обладает гипнотической привлекательностью и прекрасно играет в постели. Единственная проблема может заключаться в его неспособности вкладывать эмоции в общую историю. Но кто знает, возможно, вам повезет.

Скорпиона чрезвычайно трудно соблазнить, поскольку его обаяние и манипулятивные склонности заставляют его привыкать к тому, что он сам соблазняет. Однако, вам повезет, если ваша жертва склонна к сильному падению. Более того, и его тормоза начнут ослабевать, и у вас может появиться шанс представить себя в лучшем свете. Конечно, вам придется следить за тем, что вы говорите, потому что если вы будете говорить ерунду, он быстро вас уволит.

Стрелец

Игривые по своей природе, эти астрологические знаки открыты к экспериментам в постели. Из-за такой природы они часто увлечены одной комнатой, но вскоре у них возникает желание новых приключений. Для тех, кто хочет коротких и веселых приключений, стрелец – отличный выбор.

Стрельцы любят нежные прикосновения вокруг талии, бедер и лопаток. Они также быстро замечают чувство юмора и радости. Если вы хотите покорить стрелка, советуем вам внезапно "атаковать" его. Он не стрелок, который защищается, когда его хотят поцеловать.

Рыбы

Этот астрологический знак приносит много удовольствия в физическом смысле. Рыбы любят, когда их балуют, и самые счастливые, когда все вокруг них счастливы. Когда они встречают любовь всей своей жизни, нет такой проблемы, которую они не захотят решить с помощью постельных игр.

Рыбы предпочитают более агрессивный подход и не любят участвовать в играх соблазнения, поэтому будьте осторожны со своим подходом.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

