Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

Вместо курицы или свинины можно приготовить очень вкусный и сочный шашлык из скумбрии. Блюдо получается достаточно бюджетным, так как основной основной компонент маринада – это обычный лук, рыба прекрасно пропитывается, становится пряной и ароматной.

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Идея приготовления вкусного шашлыка из скумбрии опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 3 шт.

лук – 1-2 шт.

соевый соус – 50 мл.

масло – 60 мл.

соль, перец – по вкусу.

паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать. Промыть.

2. Нарезать толщиной 3-4 сантиметра.

3. К рыбе добавить нарезанный лук, специи и масло.

4. Все тщательно смешать и оставить на час.

5. Нанизать скумбрию на шампура.

6. Жарить до 10 минут с каждой стороны.

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