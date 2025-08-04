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Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
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Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

Вместо курицы или свинины можно приготовить очень вкусный и сочный шашлык из скумбрии. Блюдо получается достаточно бюджетным, так как основной основной компонент маринада – это обычный лук, рыба прекрасно пропитывается, становится пряной и ароматной.

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Идея приготовления вкусного шашлыка из скумбрии опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

Ингредиенты:

  • скумбрия – 3 шт.
  • лук – 1-2 шт.
  • соевый соус – 50 мл.
  • масло – 60 мл.
  • соль, перец – по вкусу.
  • паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

1. Рыбу почистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать. Промыть.

Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

2. Нарезать толщиной 3-4 сантиметра.

Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

3. К рыбе добавить нарезанный лук, специи и масло.

Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

4. Все тщательно смешать и оставить на час.

Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

5. Нанизать скумбрию на шампура.

Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии

6. Жарить до 10 минут с каждой стороны.

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