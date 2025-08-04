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Лучше мясного: как приготовить сочный домашний шашлык из скумбрии
Вместо курицы или свинины можно приготовить очень вкусный и сочный шашлык из скумбрии. Блюдо получается достаточно бюджетным, так как основной основной компонент маринада – это обычный лук, рыба прекрасно пропитывается, становится пряной и ароматной.
Идея приготовления вкусного шашлыка из скумбрии опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 3 шт.
- лук – 1-2 шт.
- соевый соус – 50 мл.
- масло – 60 мл.
- соль, перец – по вкусу.
- паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать. Промыть.
2. Нарезать толщиной 3-4 сантиметра.
3. К рыбе добавить нарезанный лук, специи и масло.
4. Все тщательно смешать и оставить на час.
5. Нанизать скумбрию на шампура.
6. Жарить до 10 минут с каждой стороны.
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