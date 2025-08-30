'Лучше быть трусом на Майдане...' Экс-мэр Херсона Миколаенко – о первых днях войны в Херсоне, хаосе в теробороне и 'калаш' против танка

Владимир Миколаенко, бывший мэр Херсона (2014–2020), после возвращения из плена РФ поделился воспоминаниями о первых днях полномасштабного вторжения и хаотичной работе местной теробороны. С началом войны Миколаенко присоединился к территориальной обороне Херсона.

Видео дня

Хотя он не участвовал в боевых действиях из-за быстрого наступления россиян, он остался в оккупированном городе и активно поддерживал проукраинские митинги. Через два месяца его обманом задержали и взяли в плен, откуда он вернулся 24 августа. Как все происходило, Миколаенко рассказал в интервью "Суспільному".

"Скажите, пожалуйста, а куда мне идти? Кто пойдет защищать мою семью? Мою маму, жену, дочь, внуков? "Я не пойду" – мне просто больно говорить", – вспоминает Миколаенко.

Он подчеркивает, что в первый день войны местные власти, прокуратура и полиция фактически отказались выполнять свои обязанности. Первые попытки присоединиться к теробороне тоже оказались сложными.

"Началась война. В восемь утра я пришел в областной военкомат. Дежурный говорит, что у него совещание. Я жду. И через час уже мне сказали, что он избегает встречи, не примет меня. "В городском военкомате собирают людей с повестками, мобилизованных и добровольцев. Идите туда". Я пришел, людей еще совсем немного. Было десять утра, но выстрелы мы уже слышали. Я в мобилизационный отдел зашел: "Хочу защищать". "Хорошо, приходите с документами, свой военный билет берите и вещи какие-то с собой". Я взял, вернулся. Вижу, что они меня не хотят отправлять в тероборону, тогда уже сел принудительно в тот автобус, приехал, получил оружие. Главной задачей было защищать Антоновский мост. Хотя, мне кажется, его должны были бы взорвать, а не защищать, потому что по нему колонны пошли на Херсон и Николаев", – рассказывает он.

Во время оккупации Миколаенко и его товарищи получили задание охранять город, но хаос в теробороне был очевидным.

"Ребята не сидели на месте, изготавливали коктейли Молотова. Было смешно, что вот ХІ век, нам рассказывали, что у нас есть "Джавелины" или какие-то там гранатометы - и где это все? Я перед войной читал интервью и председателя ОГА, и его первого заместителя, который отвечал за вопросы [обороны]. Они говорили: "Тероборона сформирована на 97 процентов, они обеспечены всем, что нужно. Каждое отделение возглавляет человек с боевым опытом". Ну, а потом я увидел, как это было на деле", — вспоминает экс-мэр.

Несмотря на все трудности, он отмечает патриотизм херсонцев.

"Но я очень благодарен херсонцам. Видел, сколько людей приходили: "Запишите меня в тероборону, запишите меня". "Приятно, что вы с нами". Я говорю: "Мне тоже приятно, что мы вместе. Не "я с вами", а "мы вместе". Ну, потому что чем Миколаенко отличается от Петренко? Разве что по своей гражданской позиции".

Завершение боевых действий теробороны произошло после того, как стало понятно, что противостоять танкам с автоматами невозможно.

"До первого числа мы выполняли определенные функции по охране территории. А когда россияне уже заходили в Херсон, нам сказали занять позиции в интернате, где мы жили. Будем, значит, отстреливаться. Тогда вновь поняли, что автоматом от танка отстреливаться не сможешь — и нас перевели в школу, где администрация [теробороны была]. Там нам еще раздали гранаты — это уже для танка препятствие. Ну, и потом или командир, или первый зам вышел и говорит: "Ребята, расходимся, переходим на партизанскую работу". Так закончились боевые действия херсонской теробороны. Но жаль, я потом видел, как возле нефтезавода ребята решили остановить танки. Вечная память, царство небесное ребятам", - добавил Миколаенко.

Кроме того, Николаенко также сравнил события 2022 года с Майданом 2014-го.

"Помню, в 2014 году на Майдане в Киеве стоял совсем маленький наметик, и при входе там на картонке табличка: "Лучше быть трусом на Майдане, чем героем, сидя на диване у компьютера". А у нас таких героев, к сожалению, произошло много", - сказал он.

Что предшествовало

В рамках обмена пленными между Украиной и Россией 24 августа удалось вырвать из неволи бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко. Оккупанты захватили его, когда мужчина отказался от сотрудничества с врагом. Миколаенко провел в плену более трех лет. Он мог вернуться значительно раньше, однако отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного.

В плен к оккупантам Владимир Миколаенко, который был мэром Херсона с 2014 по 2020 год, попал в апреле 2020 года.

После оккупации Херсона Миколаенко отказался сотрудничать с россиянами на предложение коллаборанта Кирилла Стремоусова. После этого попал в плен и первое время находился в Херсоне. Россияне пытались использовать его в информационной войне. После видео, на котором Миколаенко говорит, что Шухевич воевал за Украину и является героем, его перевезли в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в День Независимости состоялся новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Из государства-агрессора вернулись 146 воинов и гражданских.

В рамках 68-го за время полномасштабной войны обмена домой возвращаются воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Среди освобожденных оказался похищенный россиянами в марте 2022 года на Киевщине журналист Дмитрий Хилюк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!