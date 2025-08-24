Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона: провел в неволе более трех лет. Фото и видео

В рамках обмена пленными между Украиной и Россией 24 августа вырвать из неволи удалось бывшего мэра Херсона Владимира Мыколаенко . Оккупанты захватили его, когда мужчина отказался от сотрудничества с врагом: Мыколаенко провел в плену более трех лет.

Он мог вернуться значительно раньше, однако отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного. Об освобождении экс-мэра Херсона сообщили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Что известно

Ермак подтвердил освобождение в День Независимости из российского плена экс-мэра Херсона Владимира Мыколаенко , о чем ранее начали сообщать некоторые паблики.

"Среди освобожденных сегодня – бывший мэр Херсона Владимир Мыколаенко , который провел в российском плену более трех лет. Еще в 2022 году он имел возможность вернуться, но сознательно отказался от обмена в пользу тяжелобольного сокамерника. Владимир настаивал, чтобы прежде всего спасли жизнь того человека, ведь его состояние в неволе было критическим", – сказал Ермак.

Первые кадры, на которые попал Мыколаенко , красноречиво подтверждают: в плену он пережил немало.

Об освобождении бывшего чиновника написал и начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин

"В рамках сегодняшнего обмена в Украину вернули бывшего городского голову Херсона Владимира Мыколаенко . Он провел в российской неволе более трех лет только за то, что всегда оставался преданным Украине и не изменил своим убеждениям. Владимир Васильевич, поздравляю дома — на свободной земле! Спасибо всем, кто работает над тем, чтобы каждый украинец вернулся из российского плена", – написал он.

Также Прокудин опубликовал короткое поздравление от Мыколаенко с Днем Независимости, где едва ли не первыми словами пленника после освобождения стали слова "Слава Украине".

В плен к оккупантам Владимир Мыколаенко , который был мэром Херсона с 2014 по 2020 годы, попал в апреле 2020 года.

"После оккупации Херсона Мыколаенко отказался сотрудничать с россиянами на предложение коллаборанта Кирилла Стремоусова. После этого попал в плен и первое время находился в Херсоне. Россияне пытались использовать его в информационной войне. После видео, на котором Мыколаенко говорит, что Шухевич воевал за Украину и является героем, его перевезли в РФ", – напомнил волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко напомнил, за что россияне посадили Мыколаенко.

А Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул: мужчину, которому сейчас 65 лет, преступники из РФ удерживали в неволе вопреки всем международным конвенциям и нормам.

"65-летний мужчина находился в незаконном удержании врагом более 3 лет! Он — гражданский, который в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны не должен был быть задержан. Но россияне нарушают нормы международного гуманитарного права. Именно поэтому все гражданские должны быть возвращены домой", – написал Лубинец.

Омбудсмен также опубликовал кадры с Мыколаенко: на них мужчина говорит: "Главное, что на свободе, что Херсон держится, что Украина держится!" и благодарит всех, кто помог освободить из плена украинцев, которые прошли сквозь ад продолжительностью в годы.

Мыколаенко также назвал день освобождения своим вторым днем рождения, сказал, что рад, что этот день совпал с самым большим государственным праздником и признался, что домой вернулся накануне дня рождения своей 91-летней матери: его уже вместе с сыном женщина будет праздновать 25 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в День Независимости состоялся новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Из государства-агрессора вернулись 146 воинов и гражданских.

В рамках 66 за время полномасштабной войны обмена домой возвращаются воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Среди освобожденных оказался похищенный россиянами в марте 2022 года на Киевщине журналист Дмитрий Хилюк.

