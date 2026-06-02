Лимоны не будут портиться месяцами: названо идеальное место для их хранения

Лимоны могут быстро заплесневеть, если их оставить во фруктовой вазе вместе с яблоками и грушами, но один простой трюк для хранения может продлить их свежесть на несколько месяцев.

Как и большинство фруктов, они недолго хранятся во фруктовой вазе на кухонном столе. Однако существует лайфхак для хранения продуктов, который вы можете использовать, чтобы получить максимум от своих лимонов. Блогер Кейт Льюис поделилась этим лайфхаком в TikTok.

В своем видео она объяснила: "Есть способ предотвратить быструю порчу лимонов и лаймов. Это просто хранение их в воде в холодильнике".

Кейт всегда моет свои лимоны в растворе воды и белого уксуса перед хранением, чтобы удалить слой "искусственного воска". Однако в супермаркетах можно приобрести невощеные лимоны, поэтому вы можете пропустить этот шаг в зависимости от вида лимонов, которые вы приобрели.

После того, как лимоны помыты, Кейт наполняет стеклянную банку водой, бросает их туда, плотно закрывает и ставит в холодильник. Она утверждает, что таким образом лимоны будут храниться "до четырех недель".

Однако, прежде чем вы попробуете этот лайфхак, обратите внимание на несколько нюансов. Хранение лимонов в воде может вызвать пищевое отравление, если условия хранения не соблюдаются должным образом.

Хотя лимонный сок обладает высокой кислотностью и естественным образом подавляет многие бактерии, погружение целых или разрезанных лимонов в воду создает риск бактериального заражения (например, сальмонеллеза или листериоза), если не соблюдать надлежащую гигиену.

Чтобы уменьшить эти риски, мойте лимоны и храните их в чистой фильтрованной воде в холодильнике.

Меняйте воду каждые несколько дней, чтобы избежать ее застоя, и всегда избегайте употребления фруктов с неприятным запахом.

