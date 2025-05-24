Летняя галета с клубникой на творожном тесте: рецепт самой вкусной домашней выпечки

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный, летний десерт к чаю, идеальным вариантом будет галета с фруктами, ягодами. Для приготовления основы для десерта лучше всего подойдет творожное тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, простой в приготовлении творожной галеты с клубникой.

Ингредиенты:

120 муки

120 творога 5% (не мокрого)

50 масло (82,5%)

1 желток

столовая сахара

щепотка соли

крахмал/сахар

клубника

Способ приготовления:

1. Взбейте желток с сахаром и маслом, добавьте соль, перемешайте, добавьте творог, муку, замесите тесто. Отправьте шар из теста в холодильник.

2. После раскатайте тесто.

3. Сверху присыпьте крахмалом, сахаром, выложите порезанную клубнику, края теста заверните и смажьте желтком.

Выпекайте 30 минут при 180С!

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