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Летняя галета с клубникой на творожном тесте: рецепт самой вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
975
Рецепт галеты

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный, летний десерт к чаю, идеальным вариантом будет галета с фруктами, ягодами. Для приготовления основы для десерта лучше всего подойдет творожное тесто.

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Как приготовить вкусную галету с клубникой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, простой в приготовлении творожной галеты с клубникой. 

Ингредиенты: 

  • 120 муки
  • 120 творога 5% (не мокрого)
  • 50 масло (82,5%)
  • 1 желток
  • столовая сахара
  • щепотка соли
  • крахмал/сахар
  • клубника

Способ приготовления: 

1. Взбейте желток с сахаром и маслом, добавьте соль, перемешайте, добавьте творог, муку, замесите тесто. Отправьте шар из теста в холодильник.

Творожное тесто

2. После раскатайте тесто.

Готовое тесто

3. Сверху присыпьте крахмалом, сахаром, выложите порезанную клубнику, края теста заверните и смажьте желтком.

Приготовление галеты

Выпекайте 30 минут при 180С!

Готовый десерт

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