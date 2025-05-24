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Летняя галета с клубникой на творожном тесте: рецепт самой вкусной домашней выпечки
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусный, летний десерт к чаю, идеальным вариантом будет галета с фруктами, ягодами. Для приготовления основы для десерта лучше всего подойдет творожное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, простой в приготовлении творожной галеты с клубникой.
Ингредиенты:
- 120 муки
- 120 творога 5% (не мокрого)
- 50 масло (82,5%)
- 1 желток
- столовая сахара
- щепотка соли
- крахмал/сахар
- клубника
Способ приготовления:
1. Взбейте желток с сахаром и маслом, добавьте соль, перемешайте, добавьте творог, муку, замесите тесто. Отправьте шар из теста в холодильник.
2. После раскатайте тесто.
3. Сверху присыпьте крахмалом, сахаром, выложите порезанную клубнику, края теста заверните и смажьте желтком.
Выпекайте 30 минут при 180С!
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