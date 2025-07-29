Ленивый пирог с сыром и шпинатом: для основы используйте тесто фило

С тестом фило вы значительно экономите время на приготовлении блюд. Из такого продукта можно сделать очень вкусный и сытный пирог, которого хватит на всю семью. Для начинки используйте сыр и шпинат – получится очень вкусно.

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Идея приготовления ленивого пирога из теста фило с сыром и шпинатом опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов

творог – 350 г творога 350 г

сыр фета – 200 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 50 г

кунжут

шпинат

Способ приготовления:

1. В миске соединить: творог, творог фета, сыр фета.

2. Разбить 2 яйца.

3. Нарезать много шпината и все хорошо перемешать.

4. Поделить начинку на 3 части.

5. В подготовленную форму выложить 1 лист теста фило, смазать его маслом и выложить еще один лист.

6. Добавить третью часть начинки и повторить все то же самое еще 2 раза.

7. Края, которые свисали, завернуть к центру.

8. Еще раз смазать маслом.

9. Посыпать кунжутом и поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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