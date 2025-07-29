Ленивый пирог с сыром и шпинатом: для основы используйте тесто фило
С тестом фило вы значительно экономите время на приготовлении блюд. Из такого продукта можно сделать очень вкусный и сытный пирог, которого хватит на всю семью. Для начинки используйте сыр и шпинат – получится очень вкусно.
Идея приготовления ленивого пирога из теста фило с сыром и шпинатом опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 6 листов
- творог – 350 г творога 350 г
- сыр фета – 200 г
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
- кунжут
- шпинат
Способ приготовления:
1. В миске соединить: творог, творог фета, сыр фета.
2. Разбить 2 яйца.
3. Нарезать много шпината и все хорошо перемешать.
4. Поделить начинку на 3 части.
5. В подготовленную форму выложить 1 лист теста фило, смазать его маслом и выложить еще один лист.
6. Добавить третью часть начинки и повторить все то же самое еще 2 раза.
7. Края, которые свисали, завернуть к центру.
8. Еще раз смазать маслом.
9. Посыпать кунжутом и поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
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