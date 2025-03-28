Ленивый 'Наполеон' без приготовления теста: самый простой рецепт торта для праздничного стола

Торт "Наполеон" – очень вкусный десерт, который идеально подходит к чаю, кофе. Готовить его можно из готового слоеного теста, а также просто из лаваша. Крем для торта наилучше подойдет заварной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего ленивого "Наполеона", который готовится из слоеного теста.

Ингредиенты:

700 г слоеного теста (3 листа)

2 яйца

100-150 г сахара

ванильный сахар

2 ст.л крахмала

500 мл молока

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Тесто размораживаем, смазываем небольшим количеством воды и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

2. Для крема: берем кастрюлю с толстым дном разбиваем яйца, добавляем сахар, ванилин, крахмал и хорошо перемешиваем. Вливаем теплое молоком. Отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем. Снимаем с огня, добавляем масло и все хорошо перемешиваем. Переливаем в тарелку и покрываем пленкой в контакт.

3. Готовые коржи делим на 3-4 части, верхний слой измельчаем в крошку.

4. Собираем торт по принципу корж-крем, сверху присыпаем крошкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа или можно есть уже сразу (если любить не пропитанный).

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