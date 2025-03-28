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Ленивый "Наполеон" без приготовления теста: самый простой рецепт торта для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Ленивый 'Наполеон' без приготовления теста: самый простой рецепт торта для праздничного стола

Торт "Наполеон" – очень вкусный десерт, который идеально подходит к чаю, кофе. Готовить его можно из готового слоеного теста, а также просто из лаваша. Крем для торта наилучше подойдет заварной.

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Вкусный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашнего ленивого "Наполеона", который готовится из слоеного теста. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • 700 г слоеного теста (3 листа)
  • 2 яйца
  • 100-150 г сахара
  • ванильный сахар
  • 2 ст.л крахмала
  • 500 мл молока
  • 50 г сливочного масла

Способ приготовления: 

1. Тесто размораживаем, смазываем небольшим количеством воды и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Тесто для торта

2. Для крема: берем кастрюлю с толстым дном разбиваем яйца, добавляем сахар, ванилин, крахмал и хорошо перемешиваем. Вливаем теплое молоком. Отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем. Снимаем с огня, добавляем масло и все хорошо перемешиваем. Переливаем в тарелку и покрываем пленкой в контакт.

Заварной крем

3. Готовые коржи делим на 3-4 части, верхний слой измельчаем в крошку.

Приготовление торта

4. Собираем торт по принципу корж-крем, сверху присыпаем крошкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа или можно есть уже сразу (если любить не пропитанный).

Готовый торт

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