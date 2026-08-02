Лаванда будет расти быстрее и выглядеть лучше: что нужно сделать в августе

Успокаивающий аромат, яркие фиолетовые цветы и способность отпугивать вредителей — существует так много причин посадить лаванду в своём саду.

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Этот кустарник прекрасно растет в садах, особенно на солнечных, хорошо дренированных участках, и идеально подходит для высоких грядок, бордюров или горшков. Однако некоторым садоводам трудно ухаживать за ней, но, по словам гуру садоводства Монти Дона, это не обязательно так, пишет Express.

Садовод отметил, что для поддержания лаванды в идеальном состоянии в августе нужно выполнить одну задачу – обрезку. Если не обрезать лаванду регулярно, она может начать деревенеть и приобрести неправильную форму.

Обрезка помогает поддерживать более компактную форму и может обеспечить яркое цветение из года в год весной, с возможностью повторного цветения летом.

Лучшее время для этого – когда цветы начинают увядать, что может варьироваться в зависимости от сорта, обычно с середины лета до конца августа.

Садоводам следует быть осторожными и не ждать, пока сформируются семенные головки или цветы завянут, поскольку растению нужно достаточно времени для восстановления сил перед наступлением зимы.

Самый важный совет – решительно обрезать, чтобы поддерживать аккуратную форму, оставляя несколько новых побегов на каждом стебле, поскольку лаванда часто не отрастает с голой древесины.

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