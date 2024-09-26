Квадроберы, фури, терианы и азеркины: что означают все эти термины и в чем разница

Субкультуры и разнообразные способы самовыражения молодежи существовали всегда. Когда-то все были хиппи, готами и эмо, а сегодня дети придумали новые течения.

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Вероятно, вы когда-нибудь слышали термины квадробер, фури, терианы и азеркины и т.д. Если вы так и не поняли их значение и в чем разница между ними, читайте дальше материал OBOZ.UA.

Одной из самых интересных и менее понятных современных субкультур является так называемая "квадробика". Ее представителей – квадроберов – можно отличить по интересному внешнему виду, а именно по наличию маски животного, хвоста и иногда даже перчаток с лапами.

Также это явление включает в себя элементы физической активности и особенного поведения, где молодежь копирует и воспроизводит поведение животных. Они прыгают особым образом, перепрыгивают препятствия, передвигаются и бегают, задействуя и руки, и ноги и издают характерные звуки.

Дети и подростки, которые этим занимаются, говорят, что такое хобби требует от них физической выносливости и хорошей координации, а также помогает им снимать стресс и самовыражаться, выходя за рамки традиционного человеческого восприятия мира.

История возникновения квадробики

Основателем этого движения считают японского спортсмена Кеничи Ито, который еще в детстве был мишенью для насмешек из-за своей внешности и любви к необычному способу передвижения. Его стали называть обезьяной из-за того, что он подражал их поведению и сделал это своей особенностью.

Благодаря регулярным тренировкам Ито освоил технику бега на четырех конечностях и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив несколько рекордов.

Его пример увлек многих людей, и в конце концов квадробика обрела популярность среди молодежи, и начала распространяться через социальные сети, в частности TikTok.

Различия между квадроберами, фури и терианами

Иногда квадроберов можно перепутать с фури и терианами, ведь их внешний вид и поведение могут быть похожими. Однако на самом деле они имеют существенные отличия.

Квадроберы – это, прежде всего, спортивно активная субкультура. Для них главное – физическое воспроизведение движений животных и способность имитировать их поведение.

А фури – это движение, основанное на создании и копировании антропоморфных персонажей – животных с человеческими чертами. Они сосредоточены на облике и художественном воплощении образов.

В то же время терианы – это люди, которые чувствуют себя родственными определенным животным не на физическом, а на духовном уровне. Они часто идентифицируют себя не как человека, а как волка, тигра, орла.

Кроме того, они говорят о своей животной сущности как о части их личности. В отличие от фури, внешний вид не играет для них решающей роли.

Азеркины и драконность

Азеркины – это люди, считающие, что их внутренняя личность не соответствует человеческому телу. Но они не считают себя животными как терианы, а идентифицируют себя с мифическими или фантастическими существами. Они могут чувствовать, что действительно принадлежат к миру эльфов, драконов, ангелов, фей, демонов или даже инопланетян.

Драконность – это отдельное направление в среде азеркинов. Представители этого движения считают себя именно драконами и чувствуют сильную духовную связь с этими мифологическими существами.

Хобихорсинг

Хобихорсинг – это скорее не субкультура, а настоящий спорт.

Эта активность не предполагает перевоплощений, переодеваний в животных или изменения идентичности. Хобихорсеры просто берут игрушечных лошадей на деревянной палке и учатся перепрыгивать препятствия.

Хобихорсинг сочетает в себе элементы гимнастики, творчества и игры. Сначала это занятие было популярно в Финляндии, но впоследствии получило поклонников во всем мире.

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