Куриные грудки получатся сочнее: что нужно сделать перед приготовлением

Куриные грудки — это основное блюдо на ужин, независимо от того, подаются ли они с картофелем или используются для жарки. Но они могут быстро стать жесткими и сухими, если готовить их слишком долго.

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К счастью, есть простой способ, который может заметно изменить текстуру мяса. Он занимает мало времени и предполагает использование ингредиента, который, вероятно, уже есть у вас на кухне, пишет OBOZ.UA.

Эта техника известна как засолка, и, по словам кулинарных экспертов, даже относительно короткое пребывание в рассоле может дать заметный эффект.

Обычный рассол — это просто соль, растворенная в воде. Эксперты рекомендуют растворить четверть стакана кошерной соли в четырёх стаканах тёплой воды, чего хватит примерно на четыре куриных грудки.

Как только соль растворится, поместите курицу в раствор и поставьте его в холодильник.

Хотя традиционное засоливание может длиться значительно дольше, эксперты утверждают, что куриные грудки могут извлечь пользу из быстрого засоливания в течение 15–30 минут.

Солевой раствор позволяет курице впитать немного влаги и соли перед приготовлением. Этот раствор помогает получить "сочное и нежное" мясо, что особенно полезно для грудок, которые быстро высыхают.

Выньте курицу из рассола и тщательно промокните её кухонным полотенцем перед приготовлением. Это особенно важно, если вы хотите подрумянить или сделать курицу хрустящей снаружи.

Также важно помнить, что вам, возможно, придётся уменьшить количество дополнительной соли, которую вы используете в рецепте.

Во время приготовления мяса разогрейте сковороду с оливковым маслом, затем добавьте куриные грудки. Жарьте без перерыва в течение одной минуты, затем переверните их и убавьте огонь до минимума.

Накройте сковороду крышкой, установите таймер на 10 минут и оставьте их готовиться.

Через 10 минут выключите огонь, перенастройте таймер на 10 минут и оставьте их накрытыми. После этого с помощью термометра убедитесь, что температура составляет 74 °C.

Нарежьте курицу, она должна быть сочной и влажной, идеально подойдет для любого обеда или ужина.

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