'Кто-то должен выжить и запомнить эти события': Елена из Коростеня рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Елена не стала выезжать из родного Коростеня, что на Житомирщине, когда война подошла к городу вплотную. Кто должен выжить, запомнить эти события и передать этот опыт дальше – такова была мотивация женщины. Свою историю Елена, воспитательница в детском саду, доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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За день до полномасштабного вторжения внучка Елены Кира неожиданно купила украинский флаг.

"Она принесла его домой, одела, как платок, обернулась и сидела очень грустная. Я удивилась, спросила, что случилось. Она ответила, что ничего – просто ей сейчас так хочется. Уже через несколько дней я поняла, что ребенок как-то предчувствовал", – делится Елена.

В городе есть несколько предприятий, в которые враг пытался попасть. Следовательно, взрывы там раздавались постоянно, а вокруг образовалось много воронок. Елена с мужем и внучкой не раз и не два ночевали в подвале. Но женщина изначально была настроена оптимистично.

"Мы должны поддерживать наших детей. Должны научить следующие поколения варить борщи, лепить вареники и вообще готовить украинские блюда", – убеждена Елена.

Чтобы отвлечься от постоянных мыслей об опасности, Елена начала волонтерить. Делала это с максимальной самоотдачей, вдохновляя других жителей Коростеня.

"Наши ребята – это лучшее, что у нас есть", – отмечает она. Смотрите историю Елены по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свой – на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0800509001.