Кто может сняться с розыска ТЦК дистанционно: детальное объяснение

Военнообязанные граждане Украины могут избавиться от статуса "В розыске" дистанционно. Однако такое снятие с розыска требует проверки данных в Едином государственном реестре призывников.

Видео дня

Об этом в комментарии СМИ рассказала Виктория Косюк, старший юрист, адвокат юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". По ее словам, процедура требует соблюдения определенных условий.

Дистанционное снятие с розыска возможно только после того, как работники территориального центра комплектования (ТЦК) убедятся, что гражданин не привлекался к административной или уголовной ответственности.

Если сведения о военнообязанном безосновательно внесли в Единый государственный реестр призывников, он может отправить по почте заявление об исключении данных в ТЦК.

Новые правила оформления отсрочек

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября в Украине будут действовать обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. С начала месяца ТЦК прекращают прием бумажных документов на отсрочку. Подать их можно будет только через Резерв+ или в ЦПАУ.

ЦПАУ будут принимать документы и передавать их в электронном виде в ТЦК. После получения подтверждения выписку можно будет сформировать в приложении Дія или Резерв+.

Электронный военно-учетный документ будет официальным подтверждением права на отсрочку. Если же работники уполномоченных органов обнаружат подделку документа – будут иметь право проверить лицо в ТЦК.

Также напомним, что в ноябре не будут призывать граждан, признанных непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Также мобилизации не подлежат лица с инвалидностью I, II или III групп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!