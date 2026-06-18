Кто может получить отсрочку от мобилизации в июле: подробное объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку, которую необходимо оформить через приложение "Резерв+" или в Центре предоставления административных услуг. Предельный возраст, до которого может быть произведена мобилизация, – 60 лет.

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Рассказываем, кто имеет право на отсрочку в июле, а кого, наоборот, могут мобилизовать. К тому же документы должны быть надлежащим образом оформлены, ведь если человек, например, имеет инвалидность, но не оформил отсрочку, могут возникнуть проблемы во время мобилизационных мероприятий.

Что известно

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для отсрочки. Оформить её можно онлайн через "Резерв+" или путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Решение о годности лица к службе в армии принимает военно-медицинская комиссия (ВМК). С перечнем заболеваний, дающих основание для освобождения от мобилизации, можно ознакомиться в приложении 1 к Положению о военно-медицинской экспертизе в ВСУ.

Отсрочку или освобождение от мобилизации получают люди с инвалидностью I, II или III групп, при этом закон не разделяет право на отсрочку в зависимости от группы инвалидности. Сам факт установленной инвалидности является основанием для освобождения от мобилизации. В то же время люди с инвалидностью могут добровольно поступить на военную службу по контракту.

Отсрочка в сфере образования

Право на отсрочку имеют:

докторанты и лица, проходящие интернатуру;

студенты профессиональных, специализированных предвысших и высших учебных заведений, если они получают новый уровень образования;

если они получают новый уровень образования; преподаватели колледжей, профессионально-технических училищ и школ, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Стоит отметить, что для части студентов профтехучилищ и некоторых колледжей с 2025 года действуют дополнительные возрастные ограничения и уточнённые условия получения отсрочки.

Отсрочка в связи с работой

Отсрочку могут оформить работники:

критически важных предприятий;

органов государственной власти и местного самоуправления;

предприятий оборонной сферы, энергетики, медицины, связи и других сфер жизнеобеспечения.

Такое отсрочку оформляет работодатель. Она имеет ограниченный срок действия и предоставляется в пределах установленных квот.

Какие семейные обстоятельства дают право на отсрочку

Право на отсрочку имеют лица, которые:

воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;

ухаживают за родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других трудоспособных иждивенцев;

имеют на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, нуждающегося в длительном лечении;

потеряли близкого родственника, погибшего или пропавшего без вести при защите Украины.

являются опекунами или усыновителями детей-сирот;

имеют несовершеннолетнего ребенка, если супруг или супруга уже проходят военную службу;

Также право на отсрочку имеют одинокие матери или отцы, опекуны и попечители.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Министерство обороны Украины запустило новый учебный курс "Военное лидерство" в приложении "Армия+". Программа направлена на развитие управленческих навыков военнослужащих и эффективную работу в подразделениях.

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