В результате полномасштабной войны России против Украины разрушены многие инфраструктурные объекты. Сильно пострадала область водоснабжения. Отсутствие доступа к воде и гигиене в комплексе с другими проблемами, связанными с потерей родных, жилья, нехваткой продовольствия или средств, имеет катастрофические последствия для жизни и здоровья людей. Особенно тяжело подобные условия пережили украинцы, проживающие на пострадавших после подрыва Каховской ГЭС территориях.

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Карітас України реалізує комплексну програму допомоги в сфері Вода, гігієна, санітарія (ВСГ), де пріоритетною складовою є системні рішення з відновлення доступу до води у найбільш потребуючих і найбільш постраждалих громадах Київської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей.

Першим регіоном з масштабнішим об’єктом відновлення водопостачання була Київщина.

Внаслідок російської військової агресії в м. Ірпінь постраждала найбільша станція очищення та знезалізнення води КП "Ірпіньводоканалу", яка забезпечувала водою понад 210 000 мешканців.

Карітасом України було надано фінансову допомогу на виконання будівельно-монтажних робіт і закупівлю потужного фільтрувального обладнання. Важливо, що очисна станція працює без хімічних реагентів (хлору та гіпохлориду) та використовує природні фільтруючі матеріали. Дана допомога швидко та безпечно відновила та стабілізувала систему водопостачання м. Ірпінь та покращила умови життя мешканців Ірпінського регіону, а це понад 210 000 мешканців та понад 30 000 ВПО. Також 10 шкіл, 6 дитячих садочків і медичні установи: Ірпінська центральна лікарня, дитяча лікарня та 7 амбулаторій.

"Якщо говорити про гуманітарну допомогу, то взимку пріоритетом для нас було зігріти і прихистити людей, а у найближчий літній сезон - забезпечити доступ до чистої води і гігієни, особливо в наших посушливих прифронтових східних і південних регіонах. Тому вже з лютого значно посилили роботу в напрямку водозабезпечення і відновлення водопостачання. Зараз за підтримки наших донорів Cordaid (Нідерланди), Ukrainian Humanitarian Fund (UHF), Caritas Norway та норвезької урядової організації Norad в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях відбувається встановлення та запуск 34 потужних фільтрувальних станцій на об’єктах соціальної інфраструктури. Це у лікарнях, пологових будинках, школах, водоканалах. Також відновлюються 20 свердловин та водонапірних башт для забезпечення водою мешканців найбільш потребуючих і найбільш постраждалих громад цих регіонів. А поки тривають інженерні, будівельні і ремонтні роботи, завозиться й встановлюється потужне обладнання - триває дистрибуція питної води та гігієнічних наборів для вразливих категорій населення постраждалих прифронтових містечок і сіл", - розповідає президентка Карітасу України Тетяна Ставнича.

Мешканці Миколаївщини та Херсонщини за 2 роки повномасштабного вторгнення пережили багато жахіть: обстріли, окупацію, відсутність світла й газу, життя у погребах та підвалах. Та проблема з водопостачанням сьогодні - одна з найгостріших у південному регіоні. Буденні речі, як от зварити їсти, заварити каву або чай, почистити зуби, за відсутності хорошої води перетворюються на постійну незручність, а подекуди й справжнє випробування.

Минулого року Карітас Миколаїв за підтримки Карітасу України взявся за реалізацію великого проєкту зі встановлення систем очищення води для соціальних об’єктів у місті й області. Одним із них став Степівський дитячий будинок-інтернат. Сьогодні тут проживає 129 людей з ментальними порушеннями. Багатьом уже далеко за 18, а найстаршому жителеві – 83. До "великої" війни тут проживали діти, та вони разом з директоркою виїхали до Німеччини, а до Степівського евакуювали людей з Лупарівського психоневрологічного інтернату.

Карітас встановив обладнання для фільтрування та очищення води. Вже півроку, завдяки системі зворотного осмосу воду з місцевої свердловини очищають і інтернат може закрити усі свої потреби.

"Раніше у нас була дуже слабенька система очистки. Нам її, звичайно, не вистачало. Тепер, коли нам поставили це потужне обладнання, води вистачає на все – варити, пити, все на світі" - говорить виконуюча обов’язки директорки пані Орися.

У самому Миколаєві вже звикли до відсутності питної води у водогонах і радіють, коли із кранів тече вода хоча б для технічних потреб. Однак є заклади, де без якісної питної води не обійтися, наприклад, пологові будинки.

Миколаївський міський пологовий будинок №2 став другим соціальним об'єктом, у якому за підтримки Карітасу України встановили системи фільтрації та очищення води. Вода на очищення надходить зі свердловини. Використовують її для пиття, приготування їжі, для породіль тощо. Важливо, що набирати очищену воду можуть не лише пацієнти або персонал пологового будинку, але пересічні містяни - жителі прилеглих будинків. У медзакладі згадують, тільки-но тут з'явилась можливість набирати питну воду, на території був ажіотаж. Зараз черг немає, місцеві і переселенці приходять по воду, коли кому зручно.

За підтримки Cordaid в Херсонській та Дніпропетровській областях Карітас відновлює водонапірні башти, ремонтує свердловини та встановлює системи фільтрації води. Завдяки такій підтримці доступ до води вже отримали 33 400 людей, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

У грудні 2023 року Карітас Кривий Ріг встановив водонапірну башту в селі Велика Костромка Зеленодольської громади Криворізького району Дніпропетровської області. Попередня була сильно пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів. Встановлення нової водонапірної вежі забезпечує стабільне та постійне водопостачання для 2104 жителів села.

В Глеюватській територіальній громаді здійснено монтаж 8 фільтрувальних систем. Три з них встановлено в самому селі Глеюватка: в садочку, гімназії та фельдшерському пункті.

Нову водонапірну башту також встановили у селі Борозенське, Херсонської області. Водогонні мережі населеного пункту були пошкоджені окупантами, через що місцеві жителі зіштовхнулися з проблемою браку питної води. Тепер мешканці мають стале водопостачання.

Потужна фільтрувальна станція була встановлена і в КП "Зеленодольський міський водоканал". Тепер містяни, що постраждали від підриву Каховської ГЕС, можуть безкоштовно отримувати до 3 тонн очищеної питної води на добу.

Пол Борсбум, глобальний радник з питань ВСГ фонду Cordaid (Нідерланди) зазначає: "Cordaid вирішив підтримати Карітас України в реалізації гуманітарної програми в секторі WASH (Води, санітарії та гігієни), оскільки маємо великий досвід роботи у цій сфері гуманітарного реагування. Якщо поглянути на щойно звільнені території, або території наближені до зони активних бойових дій, то у людей практично взагалі немає доступу до води. Тому досить важливим є напрямок діяльності Карітасу з відновлення водозабезпечення і водопостачання у віддалених від великих міст постраждалих громадах і соціально значущих установах.

Я вважаю, що Україну і українців необхідно підтримувати. Я вже не вперше відвідую постраждалі від війни регіони і бачу в якій жахливій ситуації знаходяться люди, життя і здоров’я яких постійно перебуває під загрозою.

Переважно це вразливі люди і вони страждають від війни найбільше. Отже, їм просто необхідна наша допомога. Самі вони зараз не впораються. Тому важливо підтримувати".

Команда Карітасу України невпинно працює з міжнародними партнерами та донорами, щоб збільшити обсяги допомоги постраждалому від війни населенню. Досвід і професійна команда, розроблений план дій, логістика, чіткі процедури закупівель і дистрибуції допомоги дозволяють вчасно реалізовувати системні рішення з відновлення доступу до води та реагувати на гуманітарну кризу спричинену війною.