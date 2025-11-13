Кого из мужчин могут забронировать до 25 лет: объяснение

По состоянию на сейчас в Украине можно бронировать от мобилизации часть работников, достигших 25 лет. Однако есть категория граждан, которые подлежат бронированию с младшего возраста.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", лица моложе 25 лет являются призывниками, а не военнообязанными. Поэтому их не могут забронировать работодатели.

Общее правило заключается в том, что лица в возрасте от 18 до 25 лет являются призывниками. Это означает, что их могут призывать на срочную военную службу (которая сейчас приостановлена), а не на военную службу по мобилизации.

В то же время лица, достигшие 25 лет, становятся военнообязанными и подлежат мобилизации при наличии соответствующей пригодности.

Могут ли забронировать от мобилизации, если нет 25 лет

Призывники не подлежат мобилизации, за исключением определенных случаев, когда они могут получить статус военнообязанных раньше, говорится в документе. Достижение 25-летнего возраста является переходом к статусу военнообязанного, после чего возможна мобилизация.

Исключения составляют:

выпускники военных кафедр (лица, которые закончили военную кафедру и приняли военную присягу, становятся военнообязанными независимо от возраста);

(лица, которые закончили военную кафедру и приняли военную присягу, становятся военнообязанными независимо от возраста); срочники (те, кто прошел срочную службу, становятся военнообязанными после увольнения в запас);

(те, кто прошел срочную службу, становятся военнообязанными после увольнения в запас); лица, проходившие альтернативную службу (лица, прошедшие невоенную службу, также приобретают статус военнообязанных);

работники других силовых структур (особы, которые проходят службу в полиции, МВД и других силовых структурах, становятся военнообязанными);

(особы, которые проходят службу в полиции, МВД и других силовых структурах, становятся военнообязанными); снятые с учета (лица, снятые с воинского учета ВСУ, СБУ, СВР, становятся военнообязанными, если не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

(лица, снятые с воинского учета ВСУ, СБУ, СВР, становятся военнообязанными, если не достигли предельного возраста пребывания в запасе; освобожденные от призыва (те, кто был освобожден от срочной службы, но это освобождение не является одновременно основанием для отсрочки от мобилизации (например, по семейным обстоятельствам), становятся военнообязанными).

Заметим, что согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 №76 и в соответствии с постановлением КМУ от 04.02.2015 № 45 забронировать от мобилизации можно только военнообязанных.

Напомним, ранее Кабмин расширил основания для бронирования военнообязанных для бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, изготавливающих дроны и оборонную технику. Для критически важных компаний в зонах боевых действий возможно 100-процентное бронирование работников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в правительстве предложили внести изменения в закон о мобилизации в отношении студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

