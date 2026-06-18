В приложении "Дия" запускают бета-тестирование онлайн-развода: кто может принять участие

В приложении "Дия" стартует бета-тестирование нового сервиса онлайн-развода, который должен перевести процедуру расторжения брака в полностью цифровой формат. Участники тестирования смогут подать заявление, пройти видеоконференцию и получить свидетельство о расторжении брака без личного посещения государственных учреждений.

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О запуске бета-тестирования сообщили в официальном Telegram-канале "Дия". Инициативу реализуют Минцифры и Министерство юстиции Украины совместно с партнерами.

В рамках нового сервиса супружеские пары, которые уже приняли решение о расторжении брака, могут принять участие в тестировании онлайн-процедуры. После заполнения формы каждый из партнеров получит инструкции на электронную почту, после чего последует обязательный период ожидания и видеоконференция для окончательного оформления развода.

Сервис предусматривает, что все этапы – от подачи заявления до регистрации расторжения брака – будут проходить в цифровом формате, а готовые документы будут отправляться по почте.

К участию в тестировании допускаются совершеннолетние граждане Украины при условии наличия верифицированного РНОКПП, ID-карты или загранпаспорта в приложении "Дії", а также зарегистрированного акта о браке в системе. Обязательным условием является отсутствие общих несовершеннолетних детей.

Разработчики подчеркивают, что цель бета-тестирования – — проверить удобство и эффективность сервиса перед его полноценным запуском.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации Украины совместно с Министерством юстиции, ГП "Национальные информационные системы", Государственной миграционной службой и АО "Укрпочта" при поддержке программы EGAP, которую внедряет Фонд "Восточная Европа".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ветераны, ветеранки и члены семей погибших защитников отныне могут оформить несколько государственных услуг посредством одного заявления на портале "Дія". Новый сервис позволяет одновременно подать документы на получение статуса, денежной помощи и социальных услуг без посещения различных учреждений.

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