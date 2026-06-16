Несколько услуг в одной заявке: в Дії запустили новый сервис, но не для всех украинцев

Ветераны, ветеранки и члены семей погибших защитников отныне могут оформить несколько государственных услуг с помощью одного заявления на портале Дія. Новый сервис позволяет одновременно подать документы на получение статуса, денежной помощи и социальных услуг без посещения различных учреждений.

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О запуске сервиса сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Подробности и инструкции также опубликовала пресс-служба Дії.

По словам Свириденко, ранее для получения каждой услуги нужно было подавать отдельные заявления. Например, сначала оформлять статус лица с инвалидностью вследствие войны, ждать решения, а затем отдельно обращаться за единовременной денежной помощью.

Теперь эти процедуры объединены в одну электронную заявку. С помощью нового сервиса можно одновременно:

получить статус лица с инвалидностью вследствие войны;

оформить статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины;

подать заявление на получение единовременной денежной помощи от Министерства по делам ветеранов;

получить социальные услуги (в частности, социальное сопровождение, консультирование, психологическую поддержку и уход).

Как подать новое заявление

Воспользоваться услугой могут военнослужащие, уволенные с военной службы лица и члены семей погибших защитников. Подать заявление можно также от имени ребенка погибшего военнослужащего.

Для оформления необходимо выполнить следующие шаги:

авторизоваться в личном кабинете на портале Дія;

перейти на страницу услуги;

указать тип заявителя;

выбрать нужные услуги;

заполнить заявление – большинство данных система подтянет из реестров автоматически, если данные отсутствуют, их следует ввести вручную;

подписать заявление Дія.Підписом или другим КЭП.

Заявление будет рассмотрено в течение срока до 30 календарных дней, в зависимости от заказанных услуг. Результат поступит на электронную почту и в личный кабинет гражданина на портале Дія в раздел "Услуги" – "Заказанные услуги".

После подтверждения статуса данные вносятся в Единый государственный реестр ветеранов войны. Если заявителю назначат единовременную денежную помощь, средства перечислят на банковский счет, указанный при подаче заявления.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские мошенники начали выдавать себя за "Дию". Они создали фейковый сайт, который предлагал установить поддельное приложение для кражи персональных данных пользователей.

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