Когда сажать чеснок на зиму: благоприятные дни по лунному календарю

Озимый чеснок важно посадить вовремя, чтобы до наступления морозов зубчики успели пустить корни, но не начали активно выпускать зеленые ростки. Некоторые огородники успешно используют лунный календарь для посева растений.

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О самых удачных, с его точки зрения, днях для посадки чеснока рассказало издание VSN. Его эксперты также добавили, что, помимо фаз Луны, крайне важно следить за погодными условиями и температурой почвы. Именно они напрямую влияют на то, приживется ли овощ.

Когда сажать чеснок осенью 2026 года

Согласно лунному календарю, для культур, урожай которых формируется под землей, традиционно выбирают время убывающей Луны. К таким растениям относят и чеснок.

В сентябре 2026 года убывающая фаза Луны приходится на 27-30 сентября. Соответственно, для посадки чеснока в сентябре можно рассматривать 27, 28, 29 и 30 число.

Однако если конец сентября окажется слишком теплым, с посадкой спешить не нужно. В теплой почве зубчики могут преждевременно начать расти. В идеале к зиме они должны успеть хорошо укорениться и сформировать крепкую корневую систему, но не нарастить значительную зеленую массу.

Лучшие дни для посадки чеснока в октябре

Период с 1 по 9 октября считается одним из наиболее подходящих для посадки озимого чеснока, если учитывать фазу убывающей Луны. Еще один возможный промежуток – 27-31 октября. Однако в конце месяца дата посадки уже в значительной степени будет зависеть от конкретного региона. Если земля стала холодной, почва чрезмерно увлажнена или уже устанавливаются стабильные морозы, откладывать работы до последних дней октября не стоит.

Какие дни лучше пропустить

Огородникам, которые при планировании работ пользуются лунным календарем, традиционно советуют не назначать посадку в дни новолуния и полнолуния.

В 2026 году это следующие даты:

26 сентября – полнолуние;

10 октября – новолуние;

26 октября – полнолуние.

При этом научных подтверждений того, что сама фаза Луны заметно влияет на будущий урожай чеснока, нет. Поэтому при выборе конкретной даты в первую очередь следует ориентироваться на погоду, температуру и состояние почвы.

Когда сажать озимый чеснок по погодным критериям

Наиболее подходящее время для посадки наступает тогда, когда температура почвы на глубине, где будут находиться зубчики, снизится примерно до +8…+10 °C. Как правило, озимый чеснок сажают примерно за 3-4 недели до того, как установятся стабильные морозы. Этого периода достаточно, чтобы зубчики успели укорениться, но не начали тратить запасы питательных веществ на активное формирование надземной части.

Конкретные сроки могут отличаться в зависимости от региона. В северных и западных областях Украины к посадке обычно приступают раньше, тогда как на юге эти работы проводят позже. Поэтому, если уже в начале октября температура почвы опустилась до необходимого уровня, период с 1 по 9 октября 2026 года вполне можно рассматривать для посадки чеснока.

Как правильно посадить чеснок под зиму

Для осенней посадки следует отбирать крупные и здоровые зубчики. На них не должно быть пятен, механических повреждений или признаков гниения.

Место для посадки чеснока желательно подготовить заранее. Почва на грядке должна быть плодородной и рыхлой, хорошо пропускать воду и не создавать условий для её застоя.

Зубчики при посадке размещают дном вниз. Необходимая глубина зависит от размера посадочного материала и характеристик почвы, однако зубки нужно расположить так, чтобы зимой они были достаточно защищены от промерзания.

После посадки грядку по желанию можно укрыть слоем сухой листвы, торфа или другого материала, пригодного для мульчирования. Особенно уместна такая защита там, где зимой часто бывают сильные морозы, но выпадает мало снега.

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