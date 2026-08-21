Когда наступает идеальное время для посадки пионов: не упустите его

Пионы в саду – мечта многих, но мало кто знает, как их правильно выращивать. Чтобы это прекрасное декоративное растение хорошо росло и обильно цвело, его нужно сажать в нужное время и правильным способом.

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Поэтому не упустите идеальный момент. Также будьте осторожны, чтобы не допустить распространённой ошибки при посадке пионов, из-за которой вы можете вообще не увидеть цветов, пишет OBOZ.UA.

Лучшее время для посадки пионов – со второй половины августа до начала сентября. Конец лета идеален, поскольку растение успеет достаточно укорениться, чтобы пережить зимние морозы, а любая задержка может привести к его гибели.

Конечно, посадка пионов весной также возможна. Вы можете посадить рассаду в грунт в марте или апреле, но эффект может быть не таким впечатляющим, и вам придется дольше ждать цветов.

Пионы можно легко повредить во время посадки, даже если вы посадите их в почву в нужное время. Распространенной ошибкой, приводящей к увяданию пионов, является слишком глубокое заглубление бутонов под землю.

Почки обновления, или так называемые глазки, многолетних пионов следует размещать не глубже, чем примерно на 3–5 см под землю, а между растениями следует оставлять не менее 50 см пространства (у более крупных сортов даже 70–100 см).

В противном случае, вместо цветения, растения сосредоточатся на выпуске листьев и побегов, будут конкурировать за природные ресурсы или... загниют. Особенно если посадить их в слишком влажном месте, поскольку пионы предпочитают умеренно влажную почву, а не постоянно влажную.

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