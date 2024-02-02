Продолжается дискуссия о судьбе ЕДИНОГО КРЫМСКОГО Университета в украинской столице, который реформаторы МОН решили присоединить к Киево-Могилянской академии.

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Нагадаю, що йдеться про вуз із 105-річною історією, який вижив в часи нацизму та рашизму і був релокований до Києва в 2015-16 роках. Попри всі складнощі так званого перехідного періоду ТНУ зміг відновити свою діяльність в Києві та став важливим прикладом того, як треба діяти владі з метою деокупації та реінтеграції Криму.

Яка ж логіка дій чиновників МОН?

Складається враження, що історія із спробою ліквідувати СКОВОРОДИНІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ в Харкові як важливий український освітянський осередок, що потерпів від руйнувань російської орди, їх нічого не навчив. Тепер вони додумалися допомогти російській пропаганді у наданні аргументів щодо "відмови влади України від боротьби за Крим?!" і це на тлі рішення Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії щодо порушення прав українців здобувати освіту рідною мовою в анексованому РФ Криму?!

Водночас експерти в галузі освіти пояснюють чергове недолуге, щоб не сказати шкідливе, рішення МОН, прагматичними причинами. Реформатори за кілька останніх років вже освоїли 45 мільйонів доларів від міжнародних організацій, а нині почали ділити ще кілька десятків грантових мільйонів. Тож вони терміново потребують бодай якогось звіту про використання вже майже 2 мільярдів гривень на якісні зміни в національній освіті. Оскільки, як твердять фахівці, звітувати нічим, тож і було вирішено почати процес термінового обʼєднання вузів. А за метод було взято не фахову дискусію з вишами, депутатами та громадськістю, а фінансове стимулювання – для обʼєднаних закладів в один вуз пропонують від 1 до 1,5 млн доларів.

І тут варто нагадати чиновникам, які складали присягу державного службовця, навіть якщо вони громадяни інших країн, що захист національних інтересів і територіальної цілісності України – це їх святий обовʼязок. А грантовий мільйон доларів краще віддати не на ЗАКРИТТЯ, а на РОЗВИТОК Таврійського національного університету, який в освітньому просторі, на відміну від МОНівських реформаторів, воює за УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ! Кошти б прислужилися для розширення можливостей Центру кримськотатарської мови та культури та створення і діяльності Центру моніторингу порушення освітніх прав українців та кримських татар в окупованому Криму,

П.С. Щоб одразу зняти питання щодо потрібності чи непотрібності оптимізацї мережі вищих начальних закладів України.

Нагадаю, що я давній прихильник оптимізації шляхом перегляду виконання ліцензійних умов вузами. І тут першими в списку йдуть десятки фейкових вишів без власних приміщень, лабораторій та викладачів, далі – так звані спільні міжнародні заклади створені лише з метою уникнення складання абітурієнтами ЗНО або МПТ. Я вже мовчу про факт безбідного існування приватного вузу слуги Путіна Ківалова, який нікому не заважає в Києві, а от Таврійський університет чомусь заважає!