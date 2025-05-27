Кофе или чай: какой напиток полезнее и почему

Чай и кофе самые популярные два напитка, которые на постоянной основе употребляют люди во всем мире. Согласно исследованию китайских ученых, всего 4-6 чашек ароматного продукта в день снижают риск тяжелых неврологических нарушений у пожилых людей.

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Выбор между кофе и чаем с точки зрения пользы для здоровья зависит от многих факторов, в том числе от индивидуальных особенностей организма, количества употребления и вида напитка. OBOZ.UA сравнил основные аспекты пользы обоих напитков.

Преимущества кофе:

– антиоксиданты: содержит полифенолы, хлорогеновую кислоту, которые борются со свободными радикалами;

– повышает концентрацию: кофеин стимулирует ЦНС, улучшает внимание, настроение, память;

– снижает риск некоторых заболеваний: диабет 2 типа, болезнь Паркинсона, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания.

Минусы:

– может вызвать тревожность, бессонницу, учащенное сердцебиение;

– зависимость от кофеина;

– повышение артериального давления (особенно у людей с гипертонией).

Преимущества чая (особенно зеленый и черный):

– меньше кофеина: более мягкое воздействие на нервную систему;

– антиоксиданты: катехины, теафлавины - особенно в зеленом чае;

– способствует снижению веса: зеленый чай немного стимулирует метаболизм;

– благоприятно действует на сердце: снижает холестерин, артериальное давление;

– может уменьшить риск рака.

Минусы:

– чрезмерное употребление (особенно крепкого чая) – раздражение желудка, ухудшение усвоения железа;

– некоторые чаи могут содержать пестициды или тяжелые металлы, если низкое качество.

Что же полезнее?

– Если нужна энергия и стимуляция – кофе.

– Если ищете мягкую поддержку, успокоение или профилактику сердечных болезней – чай (особенно зеленый).

Стоит заметить, что оба напитка могут быть полезными в умеренных количествах: кофе до 3-4 чашек в день, чай до 4-6 чашек, особенно если не очень крепкий.

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