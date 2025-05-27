Кофе или чай: какой напиток полезнее и почему
Чай и кофе самые популярные два напитка, которые на постоянной основе употребляют люди во всем мире. Согласно исследованию китайских ученых, всего 4-6 чашек ароматного продукта в день снижают риск тяжелых неврологических нарушений у пожилых людей.
Выбор между кофе и чаем с точки зрения пользы для здоровья зависит от многих факторов, в том числе от индивидуальных особенностей организма, количества употребления и вида напитка. OBOZ.UA сравнил основные аспекты пользы обоих напитков.
Преимущества кофе:
– антиоксиданты: содержит полифенолы, хлорогеновую кислоту, которые борются со свободными радикалами;
– повышает концентрацию: кофеин стимулирует ЦНС, улучшает внимание, настроение, память;
– снижает риск некоторых заболеваний: диабет 2 типа, болезнь Паркинсона, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания.
Минусы:
– может вызвать тревожность, бессонницу, учащенное сердцебиение;
– зависимость от кофеина;
– повышение артериального давления (особенно у людей с гипертонией).
Преимущества чая (особенно зеленый и черный):
– меньше кофеина: более мягкое воздействие на нервную систему;
– антиоксиданты: катехины, теафлавины - особенно в зеленом чае;
– способствует снижению веса: зеленый чай немного стимулирует метаболизм;
– благоприятно действует на сердце: снижает холестерин, артериальное давление;
– может уменьшить риск рака.
Минусы:
– чрезмерное употребление (особенно крепкого чая) – раздражение желудка, ухудшение усвоения железа;
– некоторые чаи могут содержать пестициды или тяжелые металлы, если низкое качество.
Что же полезнее?
– Если нужна энергия и стимуляция – кофе.
– Если ищете мягкую поддержку, успокоение или профилактику сердечных болезней – чай (особенно зеленый).
Стоит заметить, что оба напитка могут быть полезными в умеренных количествах: кофе до 3-4 чашек в день, чай до 4-6 чашек, особенно если не очень крепкий.
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