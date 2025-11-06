Кинбурнская коса фактически уничтожена, экологи бьют тревогу: Плетенчук рассказал о ситуации

Вооруженная агрессия России против Украины нанесла масштабный ущерб экосистеме Черного моря. Отдельные природоохранные зоны, в том числе и Кинбурнская коса фактически уничтожены, а их восстановление пока под вопросом.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что несмотря на катастрофические масштабы ущерба, этот вопрос мало обсуждается в обществе.

По словам Плетенчука, экологи обращают внимание на значительные разрушения Кинбурнской косы, расположенной возле Очакова, на Николаевщине. Также пострадал заповедник "Аскания-Нова", возле Каховки, на Херсонщине.

"Это лишь часть, это то, о чем мы точно знаем, это то, что мы можем увидеть, в каком состоянии она сейчас находится. И, например, восстановится ли этот заповедник, и когда – пока неизвестно", – отметил спикер.

Боевые действия возле временно оккупированного Крыма негативно влияют на флору и фауну Черного моря. Вследствие этого, по данным экологов, массово гибнут дельфины.

"Иногда экологи пишут о тысячах животных, которые погибли из-за этого, если только дельфинов брать. Потому что они чувствительны и к взрывам, и ко всему тому, что происходит вокруг Крыма", – добавил Плетенчук.

Представитель ВМС также отметил, что экологи сообщают о нефтяных пятнах на одесском побережье, которые появились из-за движения течений. Плетенчук отметил, что подобное загрязнение является общей проблемой для всех черноморских стран, и последствия этой экологической катастрофы придется преодолевать еще долго.

"Я об этом предупреждал сразу, что это должно произойти просто потому, что так устроено течение в Черном море. Это произошло. Не в том, конечно, виде, как на территории временно оккупированного Крыма, или у самих московитов в восточной части. Я тогда прогнозировал, что они (россияне – ред.) будут переступать через пятна мазута на пляже, а они не просто переступали, они в них прямо лежали с детьми вместе. Их это мало смущало. Но море то общее, к сожалению", – подытожил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Академик НАН Украины Яков Дидух рассказал о первых результатах полевых исследований на месте бывшего Каховского водохранилища. По его словам, работа на обнаженном дне началась уже в первые недели после подрыва плотины, и там заметны интенсивные процессы восстановления природных сообществ.

Также напомним, на оккупированной части Донецкой области экологическая ситуация приобретает угрожающие масштабы. Реки Кальчик и Кальмиус, протекающие в районе Мариуполя, стремительно мелеют и местами превращаются в заболоченные участки.

