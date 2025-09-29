Сможет ли природа самостоятельно обновиться? Ученый рассказал, что сейчас происходит на месте Каховского водохранилища

Академик НАН Украины Яков Дидух рассказал о первых результатах полевых исследований на месте бывшего Каховского водохранилища. По его словам, работа на обнаженном дне началась уже в первые недели после подрыва плотины, и там заметны интенсивные процессы восстановления природных сообществ.

Интервью опубликовало издание "Зеркало Недели". В материале ученый говорит, что вместе с научным коллективом и при поддержке ряда общественных организаций они фиксируют изменения непосредственно на месте катастрофы. В разговоре также упомянуто, какие исследования уже проведены и какие наблюдения выносят на первый план.

Молодые пойменные леса

В первые недели после снижения воды в местах, где когда-то было дно водохранилища, массово развились травяные и прибрежно-водные группировки – рогоз, камыш, осоки. Далее формируются плотные заросли тополя и ивы высотой до пяти метров, рядом остаются полуоткрытые участки песка и ракушек, которые постепенно заселяются растительностью. Это, по словам Дидуха, уже не пустыня, а живая территория.

Экспедиции также фиксируют явления, которые ранее не наблюдались со времен затопления: возвращение ряда водных видов и заметные изменения в режиме русла Днепра. Вместе с тем ученый отмечает – эти процессы не означают, что катастрофы не было; последствия для людей и природы остаются значительными.

Риски и возможности

Наряду с воспроизведением новых биотопов, Дидух описывает и ряд рисков. В частности, разрушение гидросистемы изменило гидрологический баланс в регионе, что может сказаться на водообеспечении инфраструктуры и сельского хозяйства, а климатические изменения только усиливают эту уязвимость. Он также обращает внимание на юридическое и политическое измерение – вопроса компенсаций, оценки ущерба и будущих решений по восстановлению объектов инфраструктуры.

Ученый обращает внимание на потери во флоре и фауне, которые уже зафиксированы или остались неизученными из-за отсутствия доступа к частям территории. Речь идет о вековых дубах, редких локалитетах с эндемичными видами и определенных видах млекопитающих и насекомых, которые могли быть уничтожены во время затопления и паводков. Также фиксируются процессы проникновения адвентивных (чужеродных) видов – например, гибридных ив, которые могут изменять местные экосистемы.

По подсчетам, которые приводит Дидух, только часть экосистемных услуг возможных зрелых тополево-вербовых лесов (примерно на 30% площади дна) оценивается в 1,523 миллиарда долларов США; в случае повторного затопления эти сформированные биотопы понесут дополнительные потери – оценки убытков от такого сценария начинаются от сотен миллионов долларов. Это заставляет ставить вопрос не только экономической целесообразности, но и этичности возможного решения о восстановлении большого водохранилища в прежнем объеме.

Что делать теперь

Дидух говорит, что полностью оставить территорию без наблюдения и без плана также опасно – природные группировки могут быть уязвимыми и уступать инвазивным видам, а без человеческого мониторинга невозможно оценить и защитить редкие популяции. С другой стороны, ученый советует отказаться от идеи "гигантоманского" восстановления водохранилища в предыдущих масштабах без тщательных расчетов и учета экосистемных потерь. Оптимальными, по его мнению, будут гибкие, местные решения – частичное восстановление для орошения и нужд АЭС, а не возвращение к советским проектам.

Возможно, это звучит парадоксально, но нынешняя ситуация демонстрирует: природа способна восстанавливаться – и в то же время мы должны очень осторожно подходить к любым планам ее "управления". К счастью, современная экологическая наука позволяет делать такие расчеты и разрабатывать сбалансированные политики, но для этого нужны специалисты и политическая воля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС на дне бывшего водохранилища вырос настоящий природный ивовый лес. Его высота уже почти достигает восьми метров. Они исследуют экосистему бывшего водоема в непростых условиях – в шлемах и бронежилетах, в сопровождении работников национального парка "Каменская Сечь".

