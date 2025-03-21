'Киевстар' упростил переход в сеть от других операторов: SIM-карту доставят прямо домой

"Киевстар" ввел удобную услугу для абонентов, желающих перейти в сеть оператора, сохраняя свой номер. Теперь клиенты могут заказать SIM-карту с доставкой на дом или в отделение Новой Почты, что позволяет избежать посещения магазинов и значительно упрощает процесс перехода.

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Услуга уникальна среди мобильных операторов в Украине и ориентирована на удобство пользователей, стремящихся получить качественную мобильную связь без лишних визитов в точки продаж "Киевстар".

Подать заявку на переход в сеть с доставкой SIM-карты можно на сайте. Для этого нужно пройти идентификацию с помощью Дії или BankID НБУ, выбрать тариф и указать адрес доставки.

"Киевстар" предлагает абонентам, которые планируют перейти в сеть, широкий ассортимент тарифов, в частности "LOVE UA Магнит" и "LOVE UA Магнит Контракт". Детальнее ознакомиться с наполнением тарифов можно по ссылке.

Еще одним преимуществом перехода в сеть "Киевстар" является то, что именно у "Киевстара" крупнейшая 4G-сеть в Украине по количеству базовых станций и самый быстрый мобильный интернет во втором полугодии 2024 года, что подтверждено данными компании Ookla. Именно этой компании принадлежит приложение для проверки скорости Интернет-связи Speedtest.