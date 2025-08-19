Keep calm: как лозунг времен Второй мировой стал глобальным мемом

Когда в 2000 году в маленьком букинистическом магазине Barter Books на севере Великобритании нашли забытый агитационный плакат времен Второй мировой войны, мало кто мог предвидеть, что он превратится в глобальный мем. Фраза "Keep calm and carry on" стала одновременно символом британского стоицизма и предметом ироничных пародий в XXI веке.

Мало кто знает, что это выражение родилось на фоне страха перед бомбардировками Второй мировой войны. Детали рассказало издание BBC.

Плакат с короной Тюдоров и белой надписью на красном фоне создали в 1939 году по заказу британского министерства информации. Его задумали как средство поддержать мораль нации в условиях ожидаемых бомбардировок. Серия состояла из трех лозунгов: "Ваше мужество, ваш оптимизм, ваша решимость принесет нам победу" и "Свобода в опасности. Защищайте ее всеми силами".

"Накануне войны власти волновались, что бомбардировки приведут к быстрому и полному хаосу в обществе", – рассказал Дэниел Коулинг, старший историк Национального музея армии в Лондоне.

Правительство таким образом пыталось восстановить порядок, полагаясь на знаменитый британский стоицизм. Два других плаката расклеили на станциях, фабриках и витринах магазинов, но на них почти не реагировали. Большинство из 2,5 миллиона экземпляров агиток уничтожили, а несколько десятков остались в архивах.

Все изменилось в 2000 году, когда владельцы Barter Books Стюарт и Мэри Мэнли наткнулись на один из плакатов и повесили его в своем магазине. Посетители увлеклись простым и одновременно красноречивым дизайном. Сначала копии расходились локально, но после публикации в Guardian в 2005 году спрос вырос в разы, и постер стал мировым хитом.

К 2007 году продажи превысили 50 тысяч экземпляров. Во время финансового кризиса 2008 года лозунг приобрел новый смысл: он появлялсяв кабинете премьера Гордона Брауна, на футболках знаменитостей и в многочисленных медиа. Интернет-культура подхватила простой шаблон, породив множество вариаций: от "Keep calm and drink tea" до "Now panic and lose control".

Историки и культурологи объясняют феномен несколькими факторами:

Сила простоты. Простые слова, красный фон и корона – минималистичный дизайн, который легко воспроизводить.

Миф о британском характере. Лозунг перекликается с образом нации, которая во время войны стоически выдержала испытания.

Гибкость смысла. Фраза легко адаптируется – от юмористических до политических и протестных версий.

Как и многие известные образы культуры, плакат не избежал массового тиражирования и пародий.

Сегодня "Keep calm and carry on" существует в тысячах вариаций и используется от рекламы до протестов. Он стал не только отражением британского духа, но и универсальным кодом глобализированного мира.

