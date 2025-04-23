Картофельные зразы по-новому: с чем приготовить сытное и вкусное блюдо, кроме капусты

Картофельные зразы – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с капустой, грибами, мясом. Но, неизменной остается всегда – картофельная основа.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных зраз с очень вкусной грибной начинкой.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Соль, черный перец, паприка, мускатный орех – по вкусу

Грибы эринги – 600-700 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Петрушка

Способ приготовления:

1. Картофель чистим, нарезаем на большие кусочки и отвариваем до готовности. Сливаем воду и еще немного прогреваем в кастрюле, чтобы убрать лишнюю влагу. Разминаем пюре и добавляем крахмал, соль, черный перец, паприку, перемешиваем еще раз.

2. Для начинки: нарезаем лук и кубиками грибы. На растительном масле жарим сначала лук, а уже потом добавляем грибы 4:4. Добавляем по вкусу специи. После готовности грибов добавляем к ним мелко нарезанную петрушку.

3. Формируем зразы, руки удобно смазать маслом – так зразы получатся ровные. Старайтесь сделать так, чтобы слой картофеля был максимально тоненьким и зразы были более плоскими.

4. Жарим на подсолнечном масле до золотистой корочки 5-10 мин на среднем огне.