Карьера после 40 лет: как сделать опыт главным активом

Современная карьера перестала быть линейной и больше не выглядит, как постепенный рост в пределах одной компании. Нормой стали смена профессий, ролей и даже сфер деятельности. Как адаптировать свой опыт к новым реалиям и сделать его трамплином для карьерного роста если вам за 40, рассказывает эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен и ученый Константин Круглов.

"По статистике, 74% украинских компаний сегодня испытывают дефицит кадров, а некоторые даже озвучивают конкретные цифры – 20-25% незанятых вакансий. И это уже не временное явление, а новая реальность, – говорит Константин Круглов. – Сейчас можно уверенно сказать: главный актив на рынке труда – человеческий капитал. Именно за него вынуждены соревноваться компании, предлагая работникам высокие зарплаты и гибкие условия труда. В поисках рабочей силы бизнес даже обращает внимание на людей старшего возраста, которые ранее принадлежали к экономически неактивному населению. Речь идет о людях 60+, которые готовы работать в совершенно новых для себя профессиях. Работодателей больше не пугает несоответствие опыта и навыков человека современным требованиям бизнеса. Большинство из них готовы инвестировать в обучение и развитие своих работников. Именно здесь появляются уникальные возможности для кандидатов в возрасте 40+, которые могут трансформировать собственный опыт под новые реалии рынка".

Люди в приоритете

В связи с дефицитом работников, украинские компании делают ставку на удержание команд. По информации сайта поиска работы GRC, для 65% работодателей приоритетным стало сохранение персонала в полном составе. Более 60% компаний, чтобы достичь этой цели, значительно подняли уровень оплаты труда.

Как адаптировать старый опыт в новую карьеру

* Смотрите на свой трудовой путь через призму умений и навыков, а не перечень должностей в трудовой книжке. Очень часто работники имеют гораздо больше релевантного опыта, чем им кажется. То, что вам казалось рутинной работой, сегодня может стать конкурентным преимуществом, если правильно презентовать это работодателю.

* Определите в резюме три ключевых навыка и подкрепите их конкретными результатами (контракты, проекты, отчеты, прибыль). Подумайте, как эти навыки помогут вам решать задачи в новой для вас сфере. Например, управленческий опыт можно трансформировать в работу с клиентами или проектный менеджмент. Технические знания станут отличной базой для работы с цифровыми инструментами.

* Постоянно учитесь. Это поможет вам стать лучшим в профессии. Короткие курсы, онлайн-образование, стажировка или даже самостоятельное освоение новых инструментов существенно повысят вашу ценность на рынке труда. Адаптивность на рабочем месте – преимущество, которое очень ценят работодатели.

* Создайте качественную самопрезентацию, чтобы получить желаемую вакансию. Избегайте общих фраз вроде "имею лидерские навыки". Лучше сформулируйте так: "Руководил командой из 10 человек", "Увеличил продажи на 30%". Такой подход работает, потому что работодатель оценивает не намерения, а результаты. Кроме того, конкретика создает доверие. Адаптируйте самопрезентацию под конкретную вакансию, выбирая именно те кейсы, которые соответствуют требованиям работодателя.

* Используйте свою сеть контактов. Для специалиста 40+ рекомендации коллег могут быть важнее, чем классическое резюме. В новой сфере вас еще не знают, зато в предыдущей вы уже имеете репутацию надежного профессионала. Это ваш сильный карьерный актив. Сообщите бывшим коллегам, партнерам или клиентам, что меняете направление деятельности. Часто именно через такие разговоры появляются первые возможности.

* Ищите свое предназначение. Ориентируйтесь не только на заработок, но и на удовольствие от работы. Ваш опыт поможет почувствовать, какая работа "ваша", а какая - нет. Дайте себе честный ответ не только на вопрос "Сколько я хочу зарабатывать?", но и на – "Какой образ жизни я хочу иметь?". Определитесь, что именно приносит вам удовольствие в работе: процесс, результат, влияние на людей или возможность развиваться.

* Начинайте работу в новой сфере с тестовых шагов, а не резкого скачка. Сначала попробуйте стажировку, фриланс, короткие проекты или обучение с практикой. Так вы быстро увидите как выглядит новая специальность изнутри, поймете оправдались ли ваши ожидания.

Три инструмента для развития карьеры

Обычно в крупных компаниях используют три популярных инструмента для работы с сотрудниками. Это профиль должности (Job Profile), оценка эффективности работы (Performance Review) и персональный план развития (Personal Development Plan). Большинство работников воспринимают эти периодические встречи с руководителем или представителем HR-отдела для обсуждения работы и заполнения анкет как формальность. На самом деле это не просто разговоры или никому ненужные бумаги. Благодаря им вы можете понять, что от вас ожидают, как оценивают вашу работу и опыт. И, конечно, они могут положительно влиять на вашу карьеру. Рассмотрим их подробнее.

Профиль должности

Это документ, который подробно описывает, что вы должны делать в компании, за что отвечаете и какой результат от вас ожидают. Без профиля должности вы можете понимать свою работу по-своему, а руководитель будет ждать от вас совсем другого. Избежать путаницы как раз и помогает этот документ. По сути, профиль должности – это портрет идеального работника для конкретной вакансии. Если вы четко выполняете свою роль – к вам не будет претензий.

Оценка эффективности работы

Это регулярная встреча (как правило, раз в год или полгода) с руководителем или HR-менеджером. Она проводится для того, чтобы сделать анализ вашей деятельности за определенный период. Оценивают все ваши достижения и полученные навыки, фиксируют ошибки. На основе этого разговора, если вы показали высокие результаты, руководство может задуматься о вашем повышении или расширении компетенций. Если в вашей компании нет практики "оценки эффективности работы", вы можете сами инициировать встречу с руководством после каждого удачного проекта, чтобы обсудить свое дальнейшее развитие.

Персональный план развития

Это план действий на следующие 6-12 месяцев, в котором прописано все, что вам нужно сделать для профессионального роста. Его вам может предложить руководство, или же вы можете создать его сами. Для этого нужно сравнить свои компетенции с компетенциями следующего уровня и определиться с шагами, которые помогут вам вырасти в компании. План стоит обсудить с руководством, чтобы получить его поддержку. Не пренебрегайте советами коллег, которые имеют больше опыта. Наблюдайте, задавайте вопросы, анализируйте – это позволит вам быстрее перейти на новый профессиональный уровень.

"У опытных работников часто есть то, чего не хватает молодым новичкам: ответственность, системное мышление, умение работать с людьми и принимать решения, – утверждает Константин Круглов. – Именно эта комбинация делает вас ценным кандидатом в новой сфере. Эти качества ценят все работодатели, поэтому не забывайте ими пользоваться".