Какому комнатному растению нельзя цвести: почему так и что надо сделать

Среди комнатных растений есть вид, которому цветение противопоказано. Звучит парадоксально, ведь обычно именно цветы делают растение привлекательным. Однако существуют виды, для которых настоящая красота – не в бутонах, а в листьях.

Видео дня

Речь идет о колеусе, который в народе часто называют декоративной крапивой. OBOZ.UA рассказывает, как ухаживать за этим растением.

Почему колеусу нельзя давать цвести

На первый взгляд, появление соцветий кажется естественным этапом развития. Но для колеуса цветение – это сигнал не красоты, а истощения. Все силы растения переходят в формирование цветоносов, поэтому декоративность стремительно теряется.

Во время цветения:

листья становятся меньше и тусклее;

стебли вытягиваются, теряя компактность;

куст выглядит увядшим и ослабленным.

К тому же сами цветы у колеуса – мелкие и невзрачные, колосовидные, светло-голубого или сиреневого оттенка. Они не имеют той привлекательности, ради которой можно выращивать это растение.

Поэтому, позволяя колеусу зацвести, вы фактически жертвуете его листьями – главной декоративной ценностью.

Что делать, если колеус зацвел

Как только замечаете появление цветоносов или бутонов, сразу удаляйте их – просто прищипните пальцами или срежьте ножницами. Это останавливает расход энергии на цветение и направляет силы обратно в рост листьев.

Регулярное прищипывание имеет еще один плюс – оно стимулирует ветвление куста. Благодаря этому колеус остается густым, пышным и невероятно красочным вплоть до осени.

Как ухаживать за растением

Колеус неприхотлив:

любит влагу и умеренное освещение (лучше всего – полутень);

нуждается в регулярном поливе, но без застоя воды;

хорошо реагирует на обрезку – это только усиливает его красоту.

Если обеспечить растению надлежащие условия и не позволять ему цвести, оно будет радовать яркими красками почти круглый год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое недорогое домашнее удобрение стимулирует цветение орхидей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.