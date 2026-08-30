Какой цвет станет хитом осени 2026 года: обновите свой гардероб

Мода осени 2026 года не ограничивается классическими тёмными цветами. Появляются также более тёплые, нейтральные оттенки, и коричневый идеально соответствует этому тренду.

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Шоколадно-коричневый цвет становится всё более популярным. Глубокий, элегантный и легко сочетающийся с другими цветами, он может стать интересной альтернативой повсеместному чёрному. Более того, вам не нужно покупать целый новый гардероб, чтобы включить его в свои осенние образы, пишет OBOZ.UA.

Оттенки, напоминающие тёмный шоколад, эспрессо или ириску, чрезвычайно универсальны. Коричневый цвет может выполнять ту же функцию, что и чёрный, в стилизации, но он создаёт немного более тёплый и мягкий эффект. Вот почему он хорошо сочетается как с повседневной одеждой, так и с более элегантными ансамблями. Коричневые платья, пальто, лоферы и сумочки можно легко сочетать с вещами, которые уже есть в вашем гардеробе. Тенденция насыщенного коричневого цвета также заметна в аксессуарах и обуви в этом году.

С чем сочетать

Самый простой способ — сочетать его со светлыми, нейтральными цветами. Кремовый, бежевый, экрю и карамельный в сочетании с шоколадно-коричневым создают спокойное, элегантное сочетание, которое особенно хорошо подходит для осени.

Коричневый также хорошо смотрится с денимом, темно-синим и оливково-зеленым. Для более эффектного образа добавьте бордовый или красный. Такие комбинации позволяют использовать один коричневый элемент по-разному.

Если шоколадно-коричневый — это не тот цвет, который вы хотите носить с головы до ног, можете начать с одного аксессуара. Сумка, лоферы, ремень или высокие сапоги этого оттенка будут достаточны, чтобы придать простому наряду более осенний вид.

Это один из тех трендов, которые легко включить в свой гардероб. Вместо того чтобы менять весь гардероб, достаточно одного шоколадного акцента. И именно поэтому насыщенный коричневый может оказаться одним из самых практичных цветов на предстоящую осень.

OBOZ.UA предлагает узнать о вещах, которые станут трендовыми в следующем году.

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