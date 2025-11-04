Какой праздник отмечают 4 ноября: церковный календарь
Ноябрь всегда богат на знаковые даты и профессиональные праздники, охватывающие самые разные сферы жизни — от бизнеса до культуры. Четвертое ноября не является исключением и отмечается целым рядом международных и национальных событий, которые стоит принять во внимание.
Этот день дает прекрасную возможность поздравить специалистов, работающих на себя, отметить важность наставничества и вспомнить историю транспорта. Кроме того, эта дата тесно переплетается с важным историческим наследием Украины и мира, вспоминая как военно-политические события, так и культурные открытия.
Именно поэтому 4 ноября сочетает в себе профессиональное признание, глубокие церковные традиции и память о знаковых моментах прошлого.
Какой праздник 4 ноября
- Международный день благодарности коучам (International Coach Appreciation Day)
- День украинского фрилансера
- Международный день маркетинга (International Marketing Day)
- День конфет (National Candy Day)
- День царя Тутанхамона (King Tut Day)
- День железнодорожника Украины
Церковный праздник 4 ноября
- Преподобного Иоаникия Великого.
- Священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера.
- Память освящения собора Святой Софии в Киеве.
- Преподобного Меркурия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.
- Иконы Божией Матери "Оранта-Неупорушимая стена".
События 4 ноября
- 1660 — капитуляция московских войск Шереметева под Чудновом.
- 1708 — гетман Иван Мазепа объявил Петру I о своем переходе на сторону Шведской империи и начал маневр на соединение с войсками Карла XII.
- 1844 — во Львове образована Академия техническая (с 1920 — Львовская политехника).
- 1848 — Открыто первое в мире метро.
- 1861 — на Железнодорожный вокзал во Львове прибыл первый на территории современной Украины поезд из Вены.
- 1879 — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
- 1890 — открытие первого метро в Лондоне.
- 1899 — опубликована книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".
- 1918 — ночью с 3 на 4 ноября начались польско-украинские бои за Перемышль.
- 1921 — начался Второй зимний поход Армии УНР под руководством генерал-хорунжего Юрия Тютюнника — главная Волынская группа перешла польско-украинскую советскую границу под Олевском.
- 1922 — в Египетском королевстве найдена гробница Тутанхамона.
- 1937 — последний день расстрелов в урочище Сандармох капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них — цвет украинской интеллигенции.
- 1940 — Президиум Верховного Совета СССР установил границу между Молдавской и Украинской ССР, в результате чего 8 из 14 районов бывшей Молдавской АССР остались в составе Украины.
- 1946 — подписан китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле.
- 1950 — в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
- 1956 — советские войска подавили восстание в Венгрии.
- 1970 — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превысил скорость звука.
- 1979 — захват американского посольства в Тегеране иранскими студентами ("революционной гвардией").
- 1984 — основание компании "Dell".
Именинники 4 ноября
Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.
OBOZ.UA предлагает узнать, можно ли "свято" в украинском языке называть "празником".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.