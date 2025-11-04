УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какой праздник отмечают 4 ноября: церковный календарь

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
123
Какой праздник отмечают 4 ноября: церковный календарь

Ноябрь всегда богат на знаковые даты и профессиональные праздники, охватывающие самые разные сферы жизни — от бизнеса до культуры. Четвертое ноября не является исключением и отмечается целым рядом международных и национальных событий, которые стоит принять во внимание.

Видео дня

Этот день дает прекрасную возможность поздравить специалистов, работающих на себя, отметить важность наставничества и вспомнить историю транспорта. Кроме того, эта дата тесно переплетается с важным историческим наследием Украины и мира, вспоминая как военно-политические события, так и культурные открытия.

Именно поэтому 4 ноября сочетает в себе профессиональное признание, глубокие церковные традиции и память о знаковых моментах прошлого.

Какой праздник 4 ноября

  • Международный день благодарности коучам (International Coach Appreciation Day)
  • День украинского фрилансера
  • Международный день маркетинга (International Marketing Day)
  • День конфет (National Candy Day)
  • День царя Тутанхамона (King Tut Day)
  • День железнодорожника Украины

Церковный праздник 4 ноября

  • Преподобного Иоаникия Великого.
  • Священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера.
  • Память освящения собора Святой Софии в Киеве.
  • Преподобного Меркурия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.
  • Иконы Божией Матери "Оранта-Неупорушимая стена".
Какой праздник отмечают 4 ноября: церковный календарь

События 4 ноября

  • 1660 — капитуляция московских войск Шереметева под Чудновом.
  • 1708 — гетман Иван Мазепа объявил Петру I о своем переходе на сторону Шведской империи и начал маневр на соединение с войсками Карла XII.
  • 1844 — во Львове образована Академия техническая (с 1920 — Львовская политехника).
  • 1848 — Открыто первое в мире метро.
  • 1861 — на Железнодорожный вокзал во Львове прибыл первый на территории современной Украины поезд из Вены.
  • 1879 — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
  • 1890 — открытие первого метро в Лондоне.
  • 1899 — опубликована книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".
  • 1918 — ночью с 3 на 4 ноября начались польско-украинские бои за Перемышль.
  • 1921 — начался Второй зимний поход Армии УНР под руководством генерал-хорунжего Юрия Тютюнника — главная Волынская группа перешла польско-украинскую советскую границу под Олевском.
  • 1922 — в Египетском королевстве найдена гробница Тутанхамона.
  • 1937 — последний день расстрелов в урочище Сандармох капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них — цвет украинской интеллигенции.
  • 1940 — Президиум Верховного Совета СССР установил границу между Молдавской и Украинской ССР, в результате чего 8 из 14 районов бывшей Молдавской АССР остались в составе Украины.
  • 1946 — подписан китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле.
  • 1950 — в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
  • 1956 — советские войска подавили восстание в Венгрии.
  • 1970 — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превысил скорость звука.
  • 1979 — захват американского посольства в Тегеране иранскими студентами ("революционной гвардией").
  • 1984 — основание компании "Dell".

Именинники 4 ноября

Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.

OBOZ.UA предлагает узнать, можно ли "свято" в украинском языке называть "празником".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.