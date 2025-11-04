Какой праздник отмечают 4 ноября: церковный календарь

Ноябрь всегда богат на знаковые даты и профессиональные праздники, охватывающие самые разные сферы жизни — от бизнеса до культуры. Четвертое ноября не является исключением и отмечается целым рядом международных и национальных событий, которые стоит принять во внимание.

Видео дня

Этот день дает прекрасную возможность поздравить специалистов, работающих на себя, отметить важность наставничества и вспомнить историю транспорта. Кроме того, эта дата тесно переплетается с важным историческим наследием Украины и мира, вспоминая как военно-политические события, так и культурные открытия.

Именно поэтому 4 ноября сочетает в себе профессиональное признание, глубокие церковные традиции и память о знаковых моментах прошлого.

Какой праздник 4 ноября

Международный день благодарности коучам (International Coach Appreciation Day)

День украинского фрилансера

Международный день маркетинга (International Marketing Day)

День конфет (National Candy Day)

День царя Тутанхамона (King Tut Day)

День железнодорожника Украины

Церковный праздник 4 ноября

Преподобного Иоаникия Великого.

Священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера.

Память освящения собора Святой Софии в Киеве.

Преподобного Меркурия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

Иконы Божией Матери "Оранта-Неупорушимая стена".

События 4 ноября

1660 — капитуляция московских войск Шереметева под Чудновом.

1708 — гетман Иван Мазепа объявил Петру I о своем переходе на сторону Шведской империи и начал маневр на соединение с войсками Карла XII.

1844 — во Львове образована Академия техническая (с 1920 — Львовская политехника).

1848 — Открыто первое в мире метро.

1861 — на Железнодорожный вокзал во Львове прибыл первый на территории современной Украины поезд из Вены .

. 1879 — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.

1890 — открытие первого метро в Лондоне.

1899 — опубликована книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".

1918 — ночью с 3 на 4 ноября начались польско-украинские бои за Перемышль.

1921 — начался Второй зимний поход Армии УНР под руководством генерал-хорунжего Юрия Тютюнника — главная Волынская группа перешла польско-украинскую советскую границу под Олевском.

— главная Волынская группа перешла польско-украинскую советскую границу под Олевском. 1922 — в Египетском королевстве найдена гробница Тутанхамона.

1937 — последний день расстрелов в урочище Сандармох капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них — цвет украинской интеллигенции.

1940 — Президиум Верховного Совета СССР установил границу между Молдавской и Украинской ССР, в результате чего 8 из 14 районов бывшей Молдавской АССР остались в составе Украины.

1946 — подписан китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле.

1950 — в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

1956 — советские войска подавили восстание в Венгрии.

1970 — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превысил скорость звука.

1979 — захват американского посольства в Тегеране иранскими студентами ("революционной гвардией").

1984 — основание компании "Dell".

Именинники 4 ноября

Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.

OBOZ.UA предлагает узнать, можно ли "свято" в украинском языке называть "празником".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.