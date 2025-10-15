Какой праздник отмечают 15 октября в Украине: все об этом дне

15 октября – это день, который сочетает глубокое религиозное почитание святых с широким спектром международных социальных инициатив и профессиональных праздников. Это не просто дата в календаре, а день глобального внимания к правам человека, ведь отмечается Всемирный день достоинства, а также Европейский день здоровья молочной железы, что подчеркивает важность ранней диагностики.

Кроме того, 15 октября привлекает внимание к правам уязвимых групп населения благодаря Международному дню сельских женщин и Международному дню белого тростника. Исторически эта дата отмечена знаковыми событиями для украинской культуры и мировой науки, что придает ей особый вес.

Какой праздник 15 октября

Всемирный день достоинства (Global Dignity Day)

День здоровья молочной железы (Breast Health Day)

День мопса (Pug Day) в США

День "Любите свое тело"

Международный день местоимений

Европейский день здоровья молочной железы

Всемирный день студента (World Student Day)

День потерянного ребенка

Международный день сельских женщин

Международный день белого тростника

Международный день мытья рук

Церковный праздник 15 октября

15 октября по церковному календарю чтят память сразу нескольких почитаемых святых, отмечая важный день для православных верующих. Эта дата посвящена памяти преподобного Евфимия Солунского, известного своей подвижнической жизнью и глубокой верой. Кроме того, в этот день вспоминают мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, который пострадал за Христа, будучи защитником истины. Для украинской православной традиции особое значение имеет чествование священномученика Лукиана Киево-Печерского, мощи которого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Исторические события 15 октября

1583 — украинские земли в составе Речи Посполитой перешли с юлианского на григорианский календарь (вместе с Испанией, Португальским королевством и большинством итальянских государств).

1615 — основано Киевское Богоявленское Братство и школу при нем, впоследствии (1632) превращенную в коллегию, а затем — на Киево-Могилянскую Академию (1701).

1815 — начинается ссылка императора Французского Наполеона на острове Святой Елены в Атлантике.

1840 — прах Наполеона перевезен с о. Святой Елены в Королевство Франция.

1894 — во Французской республике был арестован Альфред Дрейфус, обвиненный в шпионаже. Началось т. н. дело Дрейфуса.

1926 — В Киеве открыт Русский драматический театр (ныне имени Леси Украинки).

1964 — состоялась официальная церемония запуска нефтепровода "Дружба".

1970 — первый широко известный в СССР случай захвата самолета с целью вырваться за "железный занавес", эмигрировать из СССР. Двое литовцев, живших в ссылке в Узбекской ССР, захватили самолет "Аэрофлота" Ан-24 рейса Сухуми — Батуми вместе с пассажирами и, угрожая оружием, заставили экипаж перелететь в Трабзон (Турция).

Двое литовцев, живших в ссылке в Узбекской ССР, захватили самолет "Аэрофлота" Ан-24 рейса Сухуми — Батуми вместе с пассажирами и, угрожая оружием, заставили экипаж перелететь в Трабзон (Турция). 1981 — основана американская группа Metallica.

1995 — Саддам Хусейн получает 99,96 % голосов на президентских выборах в Ираке.

2003 — Китайская Народная Республика стала третьим государством после СССР и США, которая успешно отправила человека в космос. Космический корабль "Шэньчжоу-5" вывел на земную орбиту космонавта Ян Ливэя.

2005 — в Киеве на Крещатике произошла масштабная драка между националистами и коммунистами.

Именинники 15 октября

Андрей, Анна, Давид, Кассиан, Константин, Куприян, Устина.

