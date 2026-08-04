Какой длины должна быть идеальная скатерть: иначе она будет выглядеть слишком просто

Выбирая скатерть для гостиной или столовой, не ограничивайтесь только её цветом и узором. Конечно, важно, чтобы она гармонировала с интерьером, но не забудьте также проверить её длину.

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Это самый важный фактор, от которого зависит, будет ли стол выглядеть элегантно и эстетично или нелепо, пишет OBOZ.UA.

Идеальная скатерть должна покрывать всю столешницу и равномерно драпироваться со всех сторон. Поэтому перед покупкой измерьте её длину и ширину, а также учитывайте свободу ткани при выборе конкретной модели.

Рассчитать правильный размер скатерти легко. Вам нужно прибавить двойной свес к длине и ширине столешницы. Итак, если ваш стол имеет размеры 140 x 80 см, и вы хотите, чтобы скатерть провисала на 25 см с каждой стороны, купите модель 190 x 130 см, потому что:

длина: 140 см + 25 см + 25 см = 190 см

ширина: 80 см + 25 см + 25 см = 130 см

Для круглого стола измерьте диаметр столешницы и прибавьте удвоенную длину планируемого свеса. Для стола диаметром 100 см и свесом 20 см идеально подойдет скатерть диаметром 140 см.

Из практических соображений скатерть не должна быть слишком длинной, так как она может сдвинуться при садиться или выдвигании стульев. Общее правило заключается в том, что для повседневного использования скатерть должна выступать примерно на 20–25 см со всех сторон.

Для особых случаев, таких как семейные встречи или праздники, вы можете увеличить свес скатерти до 35 см. Это придаст ей более элегантный вид.

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