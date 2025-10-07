Какие знаки зодиака будет сопровождать удача в октябре 2025 года: топ-3

Наступил новый месяц, который полностью погрузит нас в объятия осени. По словам астрологов, три знака зодиака почувствуют наибольшее благословение в октябре 2025 года, заручившись удачей, везением и многообещающими возможностями.

Хотя космос может дарить как взлеты, так и падения, эти знаки зодиака почувствуют особую поддержку в своих начинаниях, пишет OBOZ.UA.

Какие знаки зодиака будут самыми везучими в октябре 2025 года?

Овен

В этом месяце Овны наконец могут отпустить то, что их сдерживало или заставляло чувствовать себя подавленными. Все начинается с полнолуния в их знаке 7 октября, которое знаменует собой конец долгого сезона затмений, который привел к значительному хаосу. В течение следующих двух недель Овны могут попрощаться с ограничениями и страхами, которые заставляли их чувствовать себя второстепенными персонажами в собственной истории. 22 октября дальновидный Нептун будет ретроградно двигаться из Овна обратно в Рыбы. Это смещение очистит туман в мозгу, позволив вам распознать ошибки в ваших моделях поведения. С этого момента вы сможете принимать решения с большей интуитивной мудростью и обоснованным пониманием, что приведет к меньшей неопределенности и путанице.

Весы

13 октября 2025 года Венера войдет в знак Весов. Эта планета любви, отношений и притяжения принесет сияющую ауру этому знаку зодиака, создавая захватывающие возможности для успеха. Люди будут чувствовать себя комфортно в присутствии тех, кто находится в знаке Весов. Кроме того, сезон Весов продлится большую часть месяца. Если вы хотите получить благосклонность, сейчас самое время попросить. Хотите романтики? Используйте свое обаяние, чтобы флиртом договориться о первом свидании со своим любимым человеком. Звезды любви и социальных связей расположены на вашей стороне, вы имеете прекрасные возможности получить то, чего хотите, от тех, кого желаете.

Скорпион

В этом месяце космос подчеркивает Скорпиона. В течение октября Марс, ваш современный планетарный управитель, будет находиться в вашем знаке. Планета-воин принесет вам уверенность, амбиции и смелость задать тон, необходимый для того, чтобы вас воспринимали серьезно в стремлении к вашим желаниям. 6 октября Меркурий войдет в Скорпиона, сделав вас умным, динамичным и способным быстро осваивать новые навыки, что вдохновит других придерживаться вашего графика и советов. Разговоры пойдут вам на пользу. Кроме того, сезон Скорпиона начнется 23-го числа, когда Солнце начнет свой ежегодный транзит через ваш космический мир. Это принесет вам еще больше видимости, возможностей и вознаграждений. В общем вы являетесь главным героем этого месяца.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

