Какие три овоща надо посадить до февраля, чтобы они быстро выросли потом

Январь часто считается спокойным месяцем в садоводческом календаре, но для опытных садоводов это на самом деле ценное время для подготовки к будущим сезонам.

Видео дня

Правда в том, что многие овощи и травы можно выращивать в этом месяце, если понимать, какие из них подходят для этого сезона и где их лучше держать. Садоводы-эксперты из Ras Network Gardening поделились тем, какие овощи можно сажать сейчас, чтобы они потом быстро выросли, пишет Express.

Руккола

Руккола – один из лучших овощей, который можно начать выращивать в январе. Он хорошо прорастает в прохладной почве и быстро растет на открытых грядках, если вы живете в регионе, благоприятном для морозов.

В помещении руккола хорошо растет в контейнерах с четырьмя-шестью часами солнечного света или под обычными светодиодными лампами. Чем ниже температура, тем мягче и слаще вкус, что делает зимнюю рукколу более приятной, чем ее летний аналог.

Редиска

Редис – один из "самых быстрорастущих овощей для посадки в январе", если у вас мягкая зима или вы работаете в холодной почве. Эти корнеплоды быстро прорастают в прохладной почве и могут созревать менее чем за 30 дней.

На открытом воздухе редис лучше всего подходит для высоких грядок с защитой от морозных ночей. В помещении редис можно выращивать в глубоких узких контейнерах, если они получают полное солнце или сильный свет.

Горчица

Горчица – удивительно зимостойкая культура. Если вы новичок в выращивании овощей в январе и хотите получить быстрый урожай, этот овощ – "безопасный выбор".

Он быстро прорастает в прохладной почве и хорошо растет в контейнерах или небольших высоких грядках. Вкус сильнее, чем у салата, но мягче в холодную погоду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить редис в квартире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.