Какие растения посадить возле дома, чтобы отпугнуть крыс: они терпеть не могут их запах

Крысы не появляются в вашем саду случайно. Их привлекает, прежде всего, легкий доступ к пище и безопасным укрытиям. Оказывается, достаточно устранить несколько факторов, чтобы эффективно отбить у грызунов желание селиться рядом с вашим домом.

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У крыс очень чуткое обоняние, поэтому некоторые сильные запахи эффективно их отпугивают. Стоит посадить в своем саду растения, запах которых не переносят грызуны. К ним относятся мята, лаванда, шалфей и декоративный чеснок, пишет OBOZ.UA.

Домашние средства также могут оказаться полезными. Кофейную гущу, перец чили или древесную золу можно рассыпать вблизи мест появления крыс. Садоводы также используют ватные шарики, смоченные в масле перечной мяты или эвкалипта, размещая их возле нор и тропинок грызунов.

Если, несмотря на эти методы, крысы продолжают появляться в вашем саду, возможно, придется прибегнуть к ловушкам или профессиональным станциям борьбы с вредителями.

Однако лучшие результаты достигаются благодаря сочетанию нескольких мер: поддержанию порядка, ограничению доступа к пище и использованию природных отпугивателей. Это сделает ваш сад гораздо менее привлекательным для незваных гостей.

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